Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού μετά τα 201 «ναι» στην επιστολική ψήφο

Με 201 ψήφους από το ελληνικό κοινοβούλιο καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος για τον απόδημο ελληνισμό που δίνει πλέον το δικαίωμα στους ομογενείς να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές.

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όπως επίσης και 13 ανεξάρτητοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρότασης ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Εφόσον η ρύθμιση δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες. Με νομοτεχνική βελτίωση του Θεόδωρου Λιβάνιου διευκρινίζεται μάλιστα πως η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων θα ισχύσει 18 μήνες μετά την επικείμενη προσφυγή στην εθνική κάλπη.

Σημειωτέον πως το άρθρο 13 του νομοσχεδίου που αφορά στον σκοπό της διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικρατείας και εισάγει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου, έλαβε συνολικώς 207 θετικές ψήφους. Κι αυτό διότι στηρίχθηκε και από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη, όπως και από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πώς ψηφίζουν πλέον οι Έλληνες του εξωτερικού

Το νέο νομοσχέδιο εισάγει τη δυνατότητα σε όσους Έλληνες διαμένουν στο εξωτερικό να μετέχουν κανονικά στην εκλογικές αναμετρήσεις με επιστολική ψήφο.

Στο φάκελο που θα λάβουν θα τοποθετούν μόνο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος της αρεσκείας τους χωρίς σταυρό όπως ακριβώς έκαναν και στις εκλογές του 2023 συμμετέχοντας από τα εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί στα κατά τόπους προξενεία.

Από την πλευρά των κομμάτων, υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε μια από τις 3 πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας τουλάχιστον έναν υποψήφιο ο οποίος θα εκπροσωπεί τον απόδημο ελληνισμό. Οι ψήφοι εξωτερικού θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας προκειμένου να υπολογιστεί το τελικό αποτέλεσμα και η κατανομή των εδρών. Με τον ίδιο τρόπο θα διεξαχθούν και ενδεχόμενες άμεσες επαναληπτικές εκλογές.

Η ενεργοποίηση της νέας εκλογικής περιφέρειας θα γίνει τουλάχιστον 18 μήνες μετά τις προσεχείς εκλογές. Για παράδειγμα αν οι εθνικές εκλογές γίνουν Μάρτιο του 2027, η εκλογική περιφέρεια θα ισχύσει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τον Σεπτέμβριο του 2028