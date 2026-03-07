Πού ζουν οι περισσότεροι Έλληνες στο εξωτερικό

Η ελληνική διασπορά αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και δυναμικά κομμάτια του σύγχρονου Ελληνισμού στο εξωτερικό με εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν και να δραστηριοποιούνται σήμερα σε κάθε γωνιά του πλανήτη, διατηρώντας ζωντανή τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Η ιστορία της ελληνικής διασποράς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένας λαός μπορεί να διατηρήσει την ταυτότητά του, ακόμη και μακριά από τη χώρα καταγωγής του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και του Prague Process, υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 5.000.000 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής που ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων. Από την άλλη, σε μετρήσεις που πραγματοποίησε η UNDESA (Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών) το 2024, υπολόγισε ότι περίπου 1.423,964 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα μας πρόσφατα ζουν στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Εξωτερικών, άνθρωποι ελληνικής καταγωγής κατοικούν σε περισσότερες από 80 χώρες, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

Παρότι ελληνικές κοινότητες μπορεί να βρει κανείς σε πολλές χώρες, υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των πολιτιστικών και γλωσσικών παραδόσεων.

Η ελληνική επιτυχία στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν τους περισσότερους ομογενείς καθώς σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία εντοπίζονται τουλάχιστον 3 εκατομμύρια Ελληνοαμερικανοί, κυρίως τρίτης ή τέταρτης γενιάς μεταναστών.

Όπως αναφέρει το greekreporter, η επιρροή των Ελληνοαμερικανών στην τοπική κοινωνία είναι αναμφισβήτητη. Η ύπαρξη ελληνικών συνοικιών με αυθεντικές ταβέρνες, φούρνους και καταστήματα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο και η Βοστώνη, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως η Φλόριντα και η Νέα Αγγλία, αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της δυναμικής παρουσίας της ελληνικής κοινότητας.

Η ελληνική μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε μετά την Ελληνική Επανάσταση τον 19ο αιώνα, όταν πολλοί Έλληνες από αγροτικές περιοχές αναζήτησαν εργασία στην Αμερική. Το κύμα αυτό συνεχίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και κορυφώθηκε εκ νέου τη δεκαετία του 1950 και του 1960, μετά τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Επειδή αρκετοί Ελληνοαμερικανοί έχουν παντρευτεί εκτός της ελληνικής κοινότητας, έχουν αλλάξει επώνυμα ή θρησκεία, ή έχουν γίνει κοσμικοί, καταμέτρησή τους μπορεί να μην αποτυπώνει πλήρως τον ακριβή αριθμό.

Οι Έλληνες της Αυστραλίας

Οι Ελληνοαυστραλοί αριθμούν πάνω από 600.000 άτομα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, και αποτελούν την έβδομη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα στην Αυστραλία, συνεισφέροντας σημαντικά στον πολιτιστικό ιστό της χώρας.

Η Μελβούρνη, στην πολιτεία της Βικτώριας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο της ελληνικής διασποράς εκτός Ελλάδας, με υπολογιζόμενη ελληνική κοινότητα που φτάνει έως και 400.000 άτομα.

Η παρουσία των Ελλήνων στη Μελβούρνη έχει μακρά ιστορία και ξεκινά από τη δεκαετία του 1850, όταν η ανακάλυψη χρυσού στην περιοχή προσέλκυσε μεγάλο κύμα μεταναστών από την Ελλάδα. Έκτοτε, οι Ελληνοαυστραλοί έχουν διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.

Η Μελβούρνη διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ελληνόφωνων εκτός Ελλάδας και η ελληνική γλώσσα ακούγεται συχνά στους δρόμους της. Παράλληλα, σημαντική ελληνική κοινότητα έχει εγκατασταθεί και στο Σίδνεϊ, ωστόσο η Μελβούρνη θεωρείται η πιο ισχυρή και οργανωμένη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας.

Η μεγάλη κοινότητα του Καναδά

Ο Καναδάς φιλοξενεί μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, κυρίως στις πόλεις Τορόντο, Βανκούβερ και Μόντρεαλ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2016, περίπου 271.405 Καναδοί δήλωσαν ελληνική καταγωγή, ενώ 62.715 κάτοικοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στον Καναδά τον 19ο αιώνα, και προέρχονταν κυρίως από την Πελοπόννησο. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Μόντρεαλ, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητά. Οι περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές του Καναδά, που ευνοούσαν κυρίως πολίτες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, εμπόδισαν πολλούς Έλληνες να εισέλθουν στη χώρα μέχρι τον 20ό αιώνα.

Μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η χώρα άρχισε να δέχεται μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από τη Νότια Ευρώπη, με την ελληνική μετανάστευση να κορυφώνεται το 1967.

Ιστορικές κοινότητες σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Σε ευρωπαϊκό έδαφος, οι μεγαλύτερες κοινότητες με Έλληνες ομογενείς εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Αν και είναι σαφώς πιο πρόσφατες, η ελληνική παρουσία αποτελεί μια σημαντική πτυχή στις ντόπιες κοινωνίες.

Σήμερα υπολογίζεται πως περίπου 300.000 έως 400.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ περίπου 453.000 στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι, η πρώτη ελληνική κοινότητα στη Γερμανία ιδρύθηκε στη Λειψία της Σαξονίας τον 18ο αιώνα. Την περίοδο εκείνη, Έλληνες που κατάφεραν να διαφύγουν από την οθωμανική κυριαρχία κατέφυγαν στην πόλη.

Περισσότεροι Έλληνες μετακινήθηκαν στη Γερμανία και μετά την Ελληνική Επανάσταση, καθώς ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας ήταν Βαυαρός. Εμπνευσμένοι από την καταγωγή του, πολλοί Έλληνες ταξίδεψαν στη γενέτειρά του για σπουδές.