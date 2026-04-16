Αμερικανίδα συγκρίνει ΕΣΥ και ΗΠΑ – «Καταρρίπτει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

Ένα βίντεο στο οποίο μιλά μια Αμερικανίδα που ζει μόνιμα στην Ελλάδα και καταθέτει τη δική της εμπειρία από το ΕΣΥ, ανάρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης ως αντίβαρο στην κριτική που δέχεται- κατά καιρούς- το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η γυναίκα καταθέτει την προσωπική της εμπειρία η οποία της ανέτρεψε την εικόνα που είχε πριν μετακομίσει στη χώρα μας, έχοντας την άποψη ότι το αμερικανικό μοντέλο υγείας είναι ανώτερο.

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση της έχει προκαλέσει και η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο της κόρης της, καθώς, όπως λέει, μπορεί να λάβει συμβουλές και οδηγίες σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.

Αναφορά κάνει και στο οικονομικό σκέλος των υπηρεσιών Υγείας, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της μητέρας της, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση βλεφαροπλαστικής στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη διαφορά στο κόστος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι το συγκεκριμένο βίντεο «αποδομεί στερεότυπα και την αρνητική εικόνα που συχνά παρουσιάζεται για το ΕΣΥ», καλώντας τους πολίτες να το παρακολουθήσουν και να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη.

Άλλο ένα βίντεο από μία Αμερικανίδα που συγκρίνει το σύστημα Υγείας των ΗΠΑ με το ΕΣΥ και γκρεμίζει όλους τους μύθους και την άδικη εικόνα που έχουμε για αυτό. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματα σας: — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Όσα είπε η Αμερικανίδα στο βίντεο

«Όλοι έχουμε υποστεί πλύση εγκεφάλου, ειδικά εμείς στην Αμερική ότι το σύστημα υγείας μας είναι η λύση σε όλα και ότι είμαστε οι καλύτεροι. Γιατί όταν μετακόμισα στην Ελλάδα κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν ισχύει. Πριν φύγουμε όλοι έλεγαν “τι θα γίνει όταν πάτε στην Ελλάδα αν σας τύχει κάτι με την υγεία σας; Δηλαδή είναι καλά τα νοσοκομεία; Είναι καλοί οι γιατροί; Τι θα γίνει;”. Και σε κάθε στροφή κατάλαβα ότι το σύστημα εδώ είναι καλύτερο, όπως μία μέρα που αρρώστησα και έπρεπε να βρω γενικό γιατρό για αντιβιοτικά. Μπήκα λοιπόν σε μία εφαρμογή και βρήκα γιατρό. Ήμουν εκεί μέσα σε μισή ώρα από τη στιγμή που έψαξα, τον βρήκα, έκλεισα ραντεβού, πλήρωσα online, πήγα εκεί, με εξέτασε, μου έγραψε φάρμακα, πήγα στη γωνία στο φαρμακείο, μπήκα μέσα δεν χρειάζεται να περιμένεις τη συνταγή τους την δίνεις και την φτιάχνουν, βγήκα έξω. Και συνειδητοποίησα “Θεέ μου η γιατρός μου στην Αμερική, δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού έτσι απλά”. Μπορεί να ήμουν άρρωστη ξέρεις σαν να πεθαίνω και θα έπρεπε να πάω στα επείγοντα. Είναι τρελό.

Επίσης στον παιδίατρο της κόρης μου μπορώ να στείλω μήνυμα νύχτα ή μέρα και απαντάει αμέσως. Μου λέει τι να πάρω από το φαρμακείο. Η κόρη μου πρόσφατα έπαθε κάποια αλλεργική αντίδραση, είναι εποχή αλλεργιών και της βγήκε κριθαράκι στο μάτι και ήταν πολύ φλεγμονώδες και μου λέει “θα πας στο φαρμακείο, θα πάρεις αυτά και θα τα πούμε σε δύο μέρες αν δεν έχει καλυτερέψει”. Καλυτέρεψε. Και επιπλέον η φαρμακοποιός την θυμόταν και ήξερε “α θυμάμαι πέρυσι που έγινε το ίδιο; Και έχεις δίκιο αυτό χρειάζεσαι και απλά φρόντισε να ξεπλένεται το μάτι της”. Οπότε αυτό είναι το νούμερο δύο.

Και πάνω από όλα αυτά, η μαμά μου μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει κάνει αισθητική επέμβαση στα μάτια της, ότι δεν ένιωθε τόσο φρέσκια όσο ήθελε και ότι αρκετές φίλες της είχαν κάνει βλεφαροπλαστική, μία άνω και κάτω βλεφαροπλαστική. Της λέω “γιατί δεν το κάνεις εδώ;”. Και υπήρχε τόση αντίσταση και εδώ μπαίνει η πλύση εγκεφάλου. Δηλαδή είχε φάει τέλεια πλύση εγκεφάλου από το αμερικανικό σύστημα. Μου λέει “θέλω να το κάνω εδώ, θα είναι καλύτερα εδώ, θα νιώσω πιο άνετα”. Και όταν μου είπε πόσο κοστίζει έπαθα πλάκα. Ήταν 10.000-12.000 δολάρια για να γίνει εκεί. Της είπα “δώσε μου μια ευκαιρία, ας μιλήσουμε με κανέναν γιατρό εδώ”. Και βρήκα μια από τις καλύτερες γιατρούς στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε μία βιντεοκλήση, μίλησε και με άλλους αλλά τελικά πήγαμε σε αυτή τη γυναίκα που ήταν απίστευτη. Και ήρθε πριν λίγες εβδομάδες και έχω ανεβάσει τα αποτελέσματα στη σελίδα μου οπότε μπορείτε να δείτε εκεί. Και ένιωθε πολύ καλά για αυτό. Ήρθε εδώ, ένιωθε πολύ ήρεμη με όλη τη διαδικασία, της τα εξήγησαν όλα με κάθε λεπτομέρεια και επιπλέον είναι Έλληνες. Οι γιατροί είναι Έλληνες οπότε έχουν αυτή την ζεστασιά και ανθρωπιά που δεν βρίσκεις παντού. Και οι Έλληνες γιατροί είναι εξαιρετικοί. Η επέμβασή της πήγε τέλεια από την ιδιωτική κλινική που την έκανε μέχρι τις επισκέψεις παρακολούθησης. Όλα πήγαν τέλεια. Έφυγε από εδώ ενθουσιασμένη και χαρούμενη και εξοικονόμησε χιλιάδες δολάρια ακόμα και με τα εισιτήρια. Πλήρωσε 450 στην κλινική, 1.900 στον γιατρό της. Ίδια επέμβαση. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα.

Νομίζω ότι κάτι που εκπλήσσει πολύ τον κόσμο όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα γενικά είναι πόσο σύγχρονα είναι όλα εδώ. Σκέφτονται. μάλλον έχουν πάει σε κάποιο ελληνικό εστιατόριο που ήταν κιτς με την παλιά ελληνική αισθητική των 80ς και σκέφτηκαν “α αυτό θα βρω στην Ελλάδα”. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα βρίσκουν μερικές από τις καλύτερες διακοσμήσεις στον κόσμο. Όλα είναι μοντέρνα και κομψά. Σκεφτείτε μια βίλα στη Μύκονο ή την Σαντορίνη αλλά το ιατρείο σας αλλά να είναι το γραφείο του γιατρού σας. Νομίζω ότι αυτό κάνει την εμπειρία να ξεχωρίζει, να είναι ήρεμη, γαλήνια, όμορφη και επιπλέον οι γιατροί είναι από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό που κάνουν.

Θα σκεφτόσασταν λοιπόν την Ελλάδα για ιατρική περίθαλψη; Γράψτε τα σχόλια και τα λέμε την επόμενη φορά».