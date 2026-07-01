Αμετανόητος ο Σγουρός για το επεισόδιο με Ζαχαρό: «Κακότεχνες, στημένες παραστάσεις»

Αμετανόητος εμφανίζεται ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α' Αθηνών, Γιάννης Σγουρός, μετά τον καβγά που ξέσπασε στο στούντιο του ONE με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Σταμάτη Ζαχαρό, που είχε ως αποτέλεσμα ο ίδιος να αποχωρήσει από την εκπομπή, αφήνοντας αιχμές για «κακότεχνες, στημένες παραστάσεις».

Ο Γιάννης Σγουρός σε σχετική δήλωσή του επισημαίνει ότι η πορεία του στη δημόσια ζωή, τόσο ως Νομάρχης Αθηνών όσο και ως πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Αττικής, υπήρξε διαχρονικά συνυφασμένη με τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο με σεβασμό, θεσμική συμπεριφορά και τεκμηριωμένο λόγο. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε όλη τη διαδρομή του δεν είχε αποχωρήσει ποτέ ξανά από τηλεοπτική εκπομπή.

Ο ίδιος, ωστόσο, χαρακτηρίζει τη χθεσινή του παρουσία ως μια δυσάρεστη εξαίρεση, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες της συζήτησης δεν επέτρεψαν την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

«Αντί για μια πολιτική συζήτηση, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαρκή, επιθετική αντιπαράθεση, με συνεχείς διακοπές, προσωπικές τοποθετήσεις του παρουσιαστή και μια απροκάλυπτη προσπάθεια να οδηγηθεί η κουβέντα σε ένα προκαθορισμένο, συγκρουσιακό σενάριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο παρουσιαστή απέναντι σε καλεσμένους. Αυτή τη φορά, όμως, ξεπεράστηκε κάθε όριο», τονίζει χαρακτηριστικά ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και της πράξης, έχω μάθει να μιλώ με το έργο μου και να εισπράττω διαχρονικά μια διακομματική αναγνώριση. Δεν μπορώ, λοιπόν, να νομιμοποιώ με την παρουσία μου κακότεχνες, στημένες παραστάσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών», αναφέρει στη δήλωσή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Σγουρού

«Στα τόσα χρόνια της παρουσίας μου στα κοινά, από όποια θέση κι αν με τίμησαν οι πολίτες, ως Νομάρχη Αθηνών ή ως τον πρώτο αιρετό Περιφερειάρχη Αττικής, είχα πάντα μια απαράβατη αρχή, να υπηρετώ τον δημόσιο διάλογο με ευπρέπεια, καθαρές θέσεις και ακλόνητα επιχειρήματα.

Όλοι γνωρίζουν ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχω αποχωρήσει από καμία τηλεοπτική εκπομπή, όσο σκληρή, δύσκολη ή απαιτητική κι αν ήταν η κριτική. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι η πολιτική κρίνεται στο φως, με έργα και προτάσεις.

Δυστυχώς, η πρόσφατη τηλεοπτική μου εμφάνιση σε ένα τοπικό τηλεοπτικό σταθμό εξελίχθηκε σε μια εξαίρεση, που μου στέρησε κάθε άλλη επιλογή εκτός από την αποχώρηση.

Μετά την τιμητική ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στην Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ από τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα πολλών Μέσων για να παρουσιάσω τις θέσεις μου για το μέλλον της πόλης και της χώρας μας. Αυτό περίμεναν να ακούσουν και οι τηλεθεατές.

Αντί όμως για μια πολιτική συζήτηση, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαρκή, επιθετική αντιπαράθεση, με συνεχείς διακοπές, προσωπικές τοποθετήσεις του παρουσιαστή και μια απροκάλυπτη προσπάθεια να οδηγηθεί η κουβέντα σε ένα προκαθορισμένο, συγκρουσιακό σενάριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τέτοια συμπεριφορά από τον συγκεκριμένο παρουσιαστή απέναντι σε καλεσμένους. Αυτή τη φορά, όμως, ξεπεράστηκε κάθε όριο, με αποτέλεσμα να χαθεί πλήρως η ουσία.

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Αποστολή του δημοσιογράφου είναι να θέτει τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει στον καλεσμένο του να απαντήσει. Δεν βρίσκεται εκεί για να επιβάλει τη δική του άποψη ούτε για να μετατρέπει μια ενημερωτική εκπομπή σε προσωπικό του μονόλογο.

Ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης του αθλητισμού και της πράξης, έχω μάθει να μιλώ με το έργο μου —με τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, τις μεγάλες υποδομές, την πλεονασματική και διάφανη διοίκηση— και να εισπράττω διαχρονικά μια διακομματική αναγνώριση.

Δεν μπορώ, λοιπόν, να νομιμοποιήσω με την παρουσία μου κακότεχνες, στημένες παραστάσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών.

Καθώς μπαίνουμε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, η ευθύνη όλων μας, και κυρίως των Μέσων Ενημέρωσης, είναι τεράστια.

Η δημοκρατία και τα προβλήματα της πατρίδας μας απαιτούν διάλογο, όχι υπεκφυγές . Έχει ανάγκη από επιχειρήματα και όχι από κυνήγι εντυπώσεων.

Η όποια δημόσια παρουσία κάποιου, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη τακτική μπορεί να χαρίζει εφήμερα κέρδη, όμως η αξιοπιστία χτίζεται δύσκολα και κρίνεται καθημερινά.

Εκεί, στο γήπεδο της αλήθειας και του σεβασμού, αξιολογούμαστε τελικά όλοι.

Και φυσικά εκεί θα κριθούμε όλοι.

Άλλωστε πάντα πίστευα ότι η μεγαλύτερη περιουσία του καθενός μας είναι η φήμη του.»