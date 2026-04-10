Αν Χάθαγουεϊ: «Δεν περίμενα ότι θα έβρισκα μια «άλλη ταχύτητα» μέσα μου στα 40»

Με νέα της συνέντευξη στο περιοδικό Harper's Bazaar η Αν Χάθαγουεϊ μιλά για την καινούρια φάση της ζωής της, την επιστροφή της ως ως Andy Sachs στο "The Devil Wears Prada 2" και την απελευθέρωση που νιώθει πλέον στα 43 της.

«Πολύ συχνά οι συζητήσεις για το πέρασμα του χρόνου θεωρούν δεδομένο ότι το πρώτο μέρος της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και γεμάτο. Δεν νομίζω απαραίτητα ότι αυτό ισχύει. Δεν περίμενα ότι θα έβρισκα μια «άλλη ταχύτητα» μέσα μου στα 40» εξομολογείται.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους αναγνώστες ένα περιστατικό που την έκανε να δει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. «Κάποιες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και σκέφτεσαι απλώς, "Όχι άσχημα". Και κάποιες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και σκέφτεσαι, "Τι;" Και είχα μια μέρα με "Τι;"» εξήγησε.

Και συνέχισε: «Και έχεις το μαγιό σου με τις φιλοδοξίες που κρατάς μαζί σου, σε περίπτωση που έχεις μια καλή μέρα. Και επίσης έχεις το μαγιό σου που σε κρατάει ό,τι και να γίνει. Κατά λάθος πήρα μαζί μου το μαγιό με τις φιλοδοξίες το οποίο έπρεπε να φορέσω μια μέρα με "Τι;".

Ήμουν έτοιμη λοιπόν να την περάσω με την οικογένειά μου και να βρεθώ μπροστά σε αγνώστους... και οι άνθρωποι έχουν κινητά τηλέφωνα. Και όλα αυτά. Αλλά η οικογένειά μου με περίμενε. Και με κοίταξα και απλώς είπα, "Τι;" Και μετά με κοίταξα ξανά και είπα, "Είσαι 43". Και κοιτάζοντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα, "Ωραία". Όταν περίμενα να δω κάτι που δεν είμαι, ένιωθα ανασφάλεια. Αλλά όταν κοίταξα τι είμαι στην πραγματικότητα, ήμουν εντάξει με αυτό. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι η ανησυχία πρέπει να περιορίζεται στα πραγματικά σημαντικά πράγματα».