Αν Χάθαγουεϊ - Ντακότα Τζόνσον: Το παθιασμένο φιλί τους στο καθηλωτικό θρίλερ «Verity»

Νέο τρέιλερ για το επερχόμενο ψυχοσεξουαλικό θρίλερ «Verity» κυκλοφόρησε και το φιλί που μοιράζεται η Αν Χάθαγουέϊ με την Ντακότα Τζόνσον έχει ανάψει φωτιές.

Το μυθιστόρημα της Colleen Hoover, που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου, διασκευάστηκε για την οθόνη από τον Nick Antosca και σκηνοθετήθηκε από τον Michael Showalter.

Το «Verity» ακολουθεί την Lowen Ashleigh (Ντακότα Τζόνσον), μια άτυχη συγγραφέα που βρίσκει μια απροσδόκητη σανίδα σωτηρίας με μια ονειρεμένη προσφορά.

Η Βέριτι Κρόφορντ (Χάθαγουεϊ) είναι μια επιτυχημένη συγγραφέας θρίλερ, αλλά μετά από ένα μυστηριώδες ατύχημα που την αφήνει εξασθενημένη, ο σύζυγός της Τζέρεμι (Χάρτνετ) προσλαμβάνει την Λόουεν για να γράψει τα τελευταία της βιβλία.

Μόλις η Λόουεν αρχίζει να εργάζεται για το ζευγάρι, ανακαλύπτει ένα ημιτελές χειρόγραφο που απειλεί να αποκαλύψει σκοτεινά μυστικά για τη Βέριτι και το παρελθόν του συζύγου της.

Η νεαρή συγγραφέας αναγκάζεται να συνεχίσει το έργο της, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν τα γραπτά είναι απλώς μυθοπλασία ή μια ανησυχητική προειδοποίηση από μια επικίνδυνη γυναίκα.