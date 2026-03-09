Ντακότα Τζόνσον: Άγρια και sexy παίζει μπιλιάρδο topless και κολάζει στην πιο τολμηρή φωτογράφιση

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι» και έκτοτε δεν την ξεχάσαμε ποτέ. Η Ντακότα Τζόνσον -που η αλήθεια είναι μας έχει συνηθίσει σε τολμηρές εμφανίσεις- έκανε μια άκρως αισθησιακή φωτογράφιση για τα εσώρουχα Calvin Klein και ανέβασε την θερμοκρασία στα ύψη.

Η 36χρονη ηθοποιός πόζαρε topless, αλλά και χωρίς σλιπ σε άλλες λήψεις, αφήνοντας ελάχιστα στην φαντασία.

Μιλώντας στο ELLE, η ηθοποιός εξήγησε τι την έκανε να πει «ναι» στην συνεργασία αυτή. «Η συνεργασία με τον Calvin αυτή τη στιγμή συμβαδίζει με το πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Βρίσκομαι σε ένα στάδιο που νιώθω αρκετά ήρεμη και συγκεντρωμένη. Περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι, νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου.

Το να κάνω την καμπάνια για τζιν και εσώρουχα με έναν πολύ χαλαρό αισθησιασμό ήταν σαν ένα είδος αλήθειας για το πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.

Σχετικά με το πώς βλέπει την σεξουαλικότητα να εξελίσσεται ανάλογα με την ηλικία, συνέχισε: «Νομίζω ότι τα πιο σέξι ρούχα είναι αυτά που σε κάνουν να νιώθεις καλά με το σώμα σου. Το να νιώθεις καλά με τα ρούχα αλλάζει την ενέργεια και τη σωματικότητά σου. Μερικές φορές, το να φοράς ένα μεγάλο, άθλιο μπλουζάκι είναι το πιο σέξι πράγμα στον κόσμο. Μερικές φορές, το να φοράς δαντελένια εσώρουχα σε κάνει να νιώθεις σαν σκουπιδοτενεκές. Για μένα, όλα έχουν να κάνουν με το πώς με κάνει να νιώθω κάτι».