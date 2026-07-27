Αναγκαστική επιστροφή αεροσκάφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ασφαλείς οι επιβάτες

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/07), όταν αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα – Πάρος χρειάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά από ένδειξη για πυρκαγιά.

Μετά την προσγείωσή του, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις καπνού στο αεροσκάφος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν το πλήρωμα στην απόφαση επιστροφής, ενώ για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη σχετική ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.