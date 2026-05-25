Αναγκαστική προσγείωση για πτήση της EasyJet εξ αιτίας ενός… power bank

Αναγκαστική προσγείωση στη Ρώμη έκανε πτήση της EasyJet όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα power bank φόρτιζε στην τσάντα ενός επιβάτη.

Συγκεκριμένα, η πτήση, EZY2618, από την Αίγυπτο στο Λονδίνο προσγειώθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα για «προληπτικούς λόγους», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι ευθυγραμμίστηκε με τους «κανονισμούς ασφαλείας» από τη στιγμή που ένας επιβάτης ενημέρωσε μέλος του πληρώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης ότι ο φορητός φορτιστής βρισκόταν στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Η συγκεκριμένη πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και αναχώρησε για Λονδίνο την επόμενη μέρα. Δεδομένα από το FlightRadar24 δείχνουν ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στα 36.000 πόδια όταν μετά από σχεδόν τρεις ώρες πτήσεις πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, έστριψε απότομα αριστερά και προσγειώθηκε μετά από είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή, power bank, όμως οι κανονισμοί λένε ότι δεν επιτρέπεται να φορτίζουν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη για ταλαιπωρία και ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο για να περάσουν το βράδυ, τους προσφέρθηκε φαγητό και ταξίδεψαν με ασφάλεια στον προορισμό τους την επόμενη μέρα.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για τα powerbanks

Οι κανονισμοί της EajyJet προβλέπουν ότι τα power banks μπορούν να μεταφέρονται μόνο με χειραποσκευή στα αεροπλάνα, αλλά «απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν» και «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να φορτίσουν άλλες συσκευές».

Η εταιρεία επιτρέπει το πολύ δύο power banks ανά επιβάτη, με χωρητικότητα που να μην ξεπερνά τα 160 Watt-hour (Wh) για τις μπαταρίες λιθίου, και να είναι προστατευμένες είτε στην συσκευασία τους είτε σε πλαστικές σακούλες.

Μάλιστα, συχνά το τελευταίο διάστημα, γίνονται και σχετικές ανακοινώσεις στο αεροπλάνο όχι μόνο στην Eazy Jet, αλλά και σε πολλές άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Για παράδειγμα, η Ryanair αναφέρει ότι τα power bank δεν επιτρέπονται στις παραδοτέες αποσκευές, δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θήκες πάνω από τα καθίσματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση ή την τροφοδοσία άλλων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών κατά την τροχοδρόμηση, την απογείωση ή την προσγείωση.

Από την πλευρά της, η British Airways αναφέρει ότι τα power bank δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100Wh, πρέπει να φυλάσσονται στην τσέπη του καθίσματος ή σε μια τσάντα τοποθετημένη κάτω από το μπροστινό κάθισμα και οι πρίζες στα αεροπλάνα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση των ίδιων των power bank.

Οι αυστηροί κανόνες αντανακλούν τους κινδύνους πυρκαγιάς των μπαταριών ιόντων λιθίου, τις οποίες χρησιμοποιούν τα περισσότερα power bank. Ενέχουν κίνδυνο υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς, ο οποίος είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί στην καμπίνα παρά στο χώρο αποσκευών.