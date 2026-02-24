Αναβρασμός στους επιστήμονες: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου - Ήταν ο πρώτος «δράκος» της Γης;

Η ανακάλυψη ενός νέου είδους δεινοσαύρου ηλικίας 95 εκατομμυρίων ετών στη Σαχάρα προκαλεί ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς πολλοί τον θεωρούν το πρώτο πραγματικό «δράκο» της Γης. Το απολίθωμα περιλαμβάνει κρανίο μεγέθους ενήλικου ανθρώπου με μακριά γνάθο και αιχμηρά δόντια, ενώ το ρύγχος του θυμίζει κροκόδειλο.

Το εντυπωσιακό κυρτό κέρατο πάνω από τα μάτια και οι αιχμές στο πίσω μέρος του κεφαλιού κάνουν το ζώο να μοιάζει με τα μυθικά ιπτάμενα πλάσματα των αρχαίων παραδόσεων.

Ένα αρπακτικό της Κρητιδικής περιόδου

Το Spinosaurus mirabilis, γνωστό και ως «hell heron», ζούσε πριν από περίπου 95 εκατομμύρια χρόνια σε μια περιοχή που σήμερα αποτελεί τη Σαχάρα, αλλά τότε ήταν κατάφυτη και διασχιζόταν από ποτάμια και εσωτερικά υδάτινα δίκτυα. Εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 12 μέτρα και βάρος έως 6,5 τόνους, ενώ μπορούσε να σταθεί σε νερό βάθους δύο μέτρων για να ψαρεύει.

Το είδος ανήκει στους σπεινοσαυρίδες (Spinosaurids), δεινοσαύρους με χαρακτηριστικά που θυμίζουν κροκόδειλο, μεγάλο ιστίο στη ράχη και δυνατότητα βάδισης σε δύο πίσω άκρα με μικρότερα μπροστινά, σύμφωνα με το cbsnews.

«Δράκος» της προϊστορίας

Το νέο είδος ξεχωρίζει για το οστέινο εξόγκωμα ύψους περίπου 50 εκατοστών ανάμεσα στα μάτια, που οι επιστήμονες παρομοιάζουν με καμπυλωτό ξίφος τύπου σμιθάρι. Η ανακατασκευή του κρανίου με τα αλληλοσυνδεόμενα δόντια και το κυρτό λοφίο θυμίζει τους μυθικούς δράκους των παραδόσεων.

Οι επιστήμονες όμως ξεκαθαρίζουν ότι τα φτερωτά πλάσματα των θρύλων, όπως αυτά του Game of Thrones, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ επιστημονικά.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο

Ο παλαιοντολόγος Paul Sereno και η ομάδα του πιστεύουν ότι το πλάσμα ανήκει στους σπεινοσαυρίδες, μεγάλους σαρκοφάγους που ζούσαν πριν από 95–130 εκατομμύρια χρόνια. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, εκτιμά ότι υπήρχαν 10–17 διαφορετικά είδη αυτών των αρπακτικών, με το νέο απολίθωμα να αποτελεί το πιο πρόσφατο εύρημα.

Η ανακάλυψη έγινε σε περιοχή που είχε μείνει ανέγγιχτη για πάνω από 70 χρόνια, με την καθοδήγηση ενός τοπικού οδηγού Τουαρέγκ, που γνώριζε τα σημεία όπου φαινόταν η παρουσία απολιθωμένων οστών στην άμμο.