Ανακαλύφθηκε γιγάντιος δεινόσαυρος στην Ταϊλάνδη: Ο «τελευταίος τιτάνας» της Ασίας

Ένας γίγαντας με μακρύ λαιμό, βάρος όσο εννέα ασιατικοί ελέφαντες και μήκος μεγαλύτερο από πολλά επιβατικά αεροπλάνα, έρχεται να ξαναγράψει ένα κομμάτι της προϊστορίας της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Επιστήμονες από τη Βρετανία και την Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση ενός νέου είδους δεινοσαύρου, του Nagatitan chaiyaphumensis, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει βρεθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία. Το νέο είδος περιγράφεται σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports και βασίζεται σε απολιθώματα που είχαν εντοπιστεί πριν από περίπου μία δεκαετία στην επαρχία Chaiyaphum, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Ο Nagatitan εκτιμάται ότι έφτανε τα 27 μέτρα σε μήκος και ζύγιζε περίπου 27 τόνους, δηλαδή όσο εννέα ενήλικοι ασιατικοί ελέφαντες. Ανήκε στους σαυρόποδες, την οικογένεια των φυτοφάγων δεινοσαύρων με τον μακρύ λαιμό και την τεράστια ουρά, όπως ο Διπλόδοκος και ο Βροντόσαυρος.

Τα απολιθώματα δίπλα σε μια λίμνη

Η ιστορία της ανακάλυψης δεν ξεκίνησε σε κάποιο εντυπωσιακό εργαστήριο, αλλά στην άκρη μιας λίμνης στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Εκεί εντοπίστηκαν τα οστά που, χρόνια αργότερα, θα οδηγούσαν τους επιστήμονες στην περιγραφή ενός νέου είδους.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τμήματα από τη σπονδυλική στήλη, τα πλευρά, τη λεκάνη και τα πόδια του ζώου. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα ήταν ένα οστό από το μπροστινό πόδι, ο βραχίονας, μήκους 1,78 μέτρων - σχεδόν όσο ένας ενήλικος άνθρωπος.

Από αυτές τις μετρήσεις οι παλαιοντολόγοι κατάφεραν να υπολογίσουν το μέγεθος του ζώου, καταλήγοντας ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό γίγαντα της Κρητιδικής Περιόδου.

Γιατί τον ονόμασαν Nagatitan

Το πλήρες όνομα του νέου δεινοσαύρου είναι Nagatitan chaiyaphumensis. Το πρώτο συνθετικό, «Naga», παραπέμπει στο μυθικό υδρόβιο φίδι της ταϊλανδικής και γενικότερα της νοτιοανατολικής ασιατικής παράδοσης. Το «titan» παραπέμπει στους Τιτάνες της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το «chaiyaphumensis» σημαίνει «από το Chaiyaphum», την επαρχία όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Thitiwoot «Perth» Sethapanichsakul, Ταϊλανδός διδακτορικός φοιτητής στο University College του Λονδίνου (UCL), τον αποκάλεσε «τον τελευταίο τιτάνα» της Ταϊλάνδης. Ο λόγος είναι ότι τα απολιθώματα βρέθηκαν στον νεότερο γεωλογικό σχηματισμό της χώρας που περιέχει δεινόσαυρους. Σε μεταγενέστερες περιόδους, η περιοχή είχε μετατραπεί σε ρηχή θάλασσα, γεγονός που μειώνει δραστικά την πιθανότητα να βρεθούν νεότερα απολιθώματα μεγάλων σαυρόποδων.

Έζησε εκατομμύρια χρόνια πριν από τον T. rex

Ο Nagatitan έζησε πριν από περίπου 100 έως 120 εκατομμύρια χρόνια, στην Πρώιμη Κρητιδική Περίοδο - δηλαδή δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστεί ο διάσημος Tyrannosaurus rex. Ήταν φυτοφάγος και, όπως άλλοι σαυρόποδες, πιθανότατα κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες φυτικής ύλης, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο μάσημα. Το Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο τον Sethapanichsakul, ότι πιθανότατα τρεφόταν με βλάστηση όπως κωνοφόρα και σποριόφυτα.

Το περιβάλλον στο οποίο ζούσε ήταν πολύ διαφορετικό από τη σημερινή Ταϊλάνδη. Οι επιστήμονες περιγράφουν μια θερμή, ξηρή έως ημίξηρη περιοχή, με ποτάμια, δάση, εκτάσεις που θύμιζαν σαβάνα, ψάρια, κροκόδειλους, ιπτάμενα ερπετά και άλλους δεινοσαύρους.

Σε αυτόν τον κόσμο, το τεράστιο μέγεθος του Nagatitan ήταν πιθανότατα και η καλύτερη άμυνά του. Ακόμη και οι μεγάλοι σαρκοφάγοι της περιοχής θα δυσκολεύονταν να επιτεθούν σε έναν υγιή ενήλικο σαυρόποδα τέτοιου μεγέθους.

Τι δείχνει η ανακάλυψη για το κλίμα της εποχής

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στο μέγεθος του νέου δεινοσαύρου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Nagatitan μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πώς οι σαυρόποδες έφτασαν σε τόσο γιγάντιες διαστάσεις.

Την εποχή που ζούσε, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονταν και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν υψηλές. Ο καθηγητής Paul Upchurch του UCL, συν-συγγραφέας της μελέτης, σημείωσε ότι οι σαυρόποδες φαίνεται να έγιναν ιδιαίτερα μεγάλοι σε αυτή την περίοδο, αν και η σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του σώματος και τις υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι πλήρως κατανοητή.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι κλιματικές συνθήκες επηρέασαν τη διαθέσιμη βλάστηση, δηλαδή την τροφή από την οποία εξαρτώνταν αυτά τα τεράστια φυτοφάγα ζώα. Παράλληλα, σύμφωνα με το UCL, οι σαυρόποδες ίσως ήταν προσαρμοσμένοι σε ξηρότερα περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας την επιφάνεια του μακριού λαιμού και της ουράς τους για να αποβάλλουν θερμότητα και να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Η Ταϊλάνδη στον χάρτη των δεινοσαύρων

Ο Nagatitan είναι ο 14ος δεινόσαυρος που παίρνει επιστημονική ονομασία στην Ταϊλάνδη, μια χώρα που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε σημαντικό πεδίο παλαιοντολογικών ανακαλύψεων στην Ασία.

Για τον Sethapanichsakul, η ανακάλυψη έχει και προσωπική διάσταση. Όπως δήλωσε στο UCL, ήταν από παιδί «dinosaur kid» και η μελέτη αυτή δεν περιγράφει απλώς ένα νέο είδος, αλλά εκπληρώνει και μια παιδική του υπόσχεση: να δώσει κάποτε όνομα σε έναν δεινόσαυρο.

Κάπως έτσι, ένας σωρός από οστά δίπλα σε μια λίμνη της Ταϊλάνδης έγινε η αφετηρία για την επιστροφή ενός χαμένου γίγαντα στη μνήμη της επιστήμης. Ο Nagatitan δεν είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που πάτησε ποτέ στη Γη - άλλοι σαυρόποδες της Νότιας Αμερικής, όπως ο Patagotitan, ήταν ακόμη μεγαλύτεροι. Είναι όμως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο μεγαλύτερος που έχει βρεθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία και ίσως ο τελευταίος μεγάλος σαυρόποδας που θα μπορέσει να αποκαλύψει η περιοχή.