Ανακοινώνεται ο «οδικός χάρτης» του 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο

Εντός της εβδομάδας αναμένεται- εκτός απροόπτου -να έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Οδικό Χάρτη για την ελληνική πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο.

Μπορεί οι πρώτες, ανεπίσημες βολιδοσκοπήσεις από την Αθήνα προς Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη να έχουν σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ήδη γίνει, ωστόσο τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να γίνουν γνωστά τα επόμενα βήματα, ήτοι οι διμερείς συνεννοήσεις και τα ραντεβού του Γιώργου Γεραπετρίτη με τους ομολόγους, αλλά και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προσεχών κινήσεων.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή από τις έως τώρα επαφές του κ. Γεραπετρίτη ουδείς εκ των…προσκεκλημένων δεν έχει αρνηθεί επί της αρχής τη συμμετοχή του στην ελληνική πρωτοβουλία. Αυτό βέβαια δε σημαίνει όπως το θέτει έτερη κυβερνητική πηγή, ότι το φόρουμ 5Χ5 αποτελεί για την Αθήνα μία εύκολη υπόθεση. Τα σημαντικότερα «αγκάθια» παραμένουν η συμμετοχή της Άγκυρας σε ένα..τραπέζι, όπου θα κάθεται και η Λευκωσία, αλλά και το ποιος θα εκπροσωπήσει Τρίπολη και Βεγγάζη, τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη.

Από την Αθήνα εξακολουθεί να εκπέμπεται το μήνυμα ότι για τον ελληνικό σχεδιασμό δεν ήταν ενήμερη εκ των προτέρων η Ουάσιγκτον, ωστόσο, είναι σαφές πως το ελληνικής σύλληψης σχήμα 5Χ5 βρίσκεται εντός της λογικής των περιφερειακών συμπράξεων, που προωθεί η νέα Αμερικανική διακυβέρνηση, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, αν και πρόωρο, μένει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον ο κατάλογος των συμμετεχόντων μπορεί να παραμείνει ανοιχτός και να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου κατά δήλωση του ιδίου του πρωθυπουργού, όπως το Ισραήλ.