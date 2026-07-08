Ανακύκλωση μπαταριών: Το γεωπολιτικό σωσίβιο της Ευρώπης

Η σημερινή πραγματικότητα είναι σκληρή. Όπως αποκαλύπτει η πρόσφατη έκθεση Global EV Outlook της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA), η Κίνα κρατά σφιχτά τα κλειδιά της παγκόσμιας ηλεκτροκίνησης. Επεξεργάζεται το 60% με 70% του λιθίου και του νικελίου, και το αστρονομικό 70%-80% του κοβαλτίου. Όταν η κουβέντα πάει στα εξαρτήματα, το μονοπώλιο γίνεται ακόμα πιο ασφυκτικό: Oκτώ στα δέκα καθοδικά υλικά και πάνω από το 90% των ανόδων γραφίτη σφραγίζονται με κινεζική υπογραφή. Η Ευρώπη, στην προσπάθειά της να «πρασινίσει» τους δρόμους της, βρέθηκε ουσιαστικά παγιδευμένη.

Η μάχη της «Μαύρης Μάζας»

Η λύση για να σπάσει αυτός ο δεσμός ονομάζεται κυκλική οικονομία. Αυτή τη στιγμή, η Κίνα ελέγχει και το 50%-60% της παγκόσμιας δυναμικότητας ανακύκλωσης, με την Ευρώπη να ακολουθεί με ένα φτωχό αλλά ελπιδοφόρο 15%-20%. Τα καλά νέα είναι ότι ο τροχός άρχισε να γυρίζει. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία, νέες υπερσύγχρονες μονάδες αλλάζουν σταδιακά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Μέχρι πρόσφατα, η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο λάθος: Μάζευε τις μπαταρίες, τις τεμάχιζε και εξήγαγε τη λεγόμενη «black mass» (τη μαύρη μάζα, το πολύτιμο μείγμα μετάλλων που προκύπτει από την αρχική επεξεργασία) πίσω στην Ασία για την τελική ανάκτηση. Σήμερα, οι νέες ευρωπαϊκές μονάδες μπορούν πλέον να μετατρέπουν αυτή τη μαύρη μάζα απευθείας σε θειικά άλατα νικελίου, κοβαλτίου και λιθίου – έτοιμα να μπουν κατευθείαν στην παραγωγή ολοκαίνουριων μπαταριών επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Μια χρυσή ευκαιρία που κάνει «φτερά»

Παρά τα βήματα προόδου, η αιμορραγία συνεχίζεται. Με την παγκόσμια τιμή της μαύρης μάζας να έχει εκτοξευθεί στα ύψη, τεράστιες ποσότητες αυτού του «νέου χρυσού» εξακολουθούν να φεύγουν προς τα ασιατικά λιμάνια. Η Ευρώπη χάνει μέσα από τα χέρια της τα ίδια της τα απόβλητα, τη στιγμή που πασχίζει να κρατήσει κάθε γραμμάριο πολύτιμου μετάλλου εντός των συνόρων της. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της IEA, αν η Ευρώπη πατήσει γκάζι και κλιμακώσει τις υποδομές ανακύκλωσης, μέχρι το 2035 θα μπορεί να αποφύγει την εισαγωγή περισσότερων από 80.000 τόνων λιθίου. Πρόκειται για μια ποσότητα ικανή να τροφοδοτήσει 2,5 εκατομμύρια νέα ηλεκτρικά οχήματα, χωρίς να ανοίξει ούτε ένα νέο ορυχείο.

Ώρα για συντονισμένη αντεπίθεση

Το δυναμικό της Γηραιάς Ηπείρου είναι τεράστιο, όμως ο χρόνος πιέζει και η βιομηχανία δεν είναι ακόμη έτοιμη να το εκμεταλλευτεί στο απόλυτο. Για να κερδηθεί το χαμένο έδαφος, απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες επενδύσεις. Η ανακύκλωση μπαταριών δεν είναι απλώς μια οικολογική υποχρέωση είναι το γεωπολιτικό σωσίβιο της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα. Αν δεν προστατεύσουμε τα δικά μας απόβλητα σήμερα, το πράσινο μέλλον μας θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις διαθέσεις του Πεκίνου.