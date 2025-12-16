Ανανέωση μοντέλων μοτοσυκλετών BMW για το 2026

Η BMW Motorrad (σειρά μοτοσυκλετών) εμπλουτίζει τα μοντέλα του 2026 με νέα χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν: Νέους χρωματικούς συνδυασμούς και χρηστικά αξεσουάρ.

Αναλυτικά οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

BMW R 1300 GS: Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic.

BMW R 1300 GS Adventure: Ειδικός εξοπλισμός: Προέκταση για χούφτες στο Touring Package, ποδιά κινητήρα Enduro στο Enduro Package Pro.

BMW S 1000 XR: Προαιρετικός εξοπλισμός: Θύρα φόρτισης USB περιλαμβάνεται στο Dynamic Package, Style Sport σε νέο χρωματικό συνδυασμό Sage Green metallic. Το Gravity Blue metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW F 900 GS: Style Passion σε νέο χρωματικό συνδυασμό Snapper Rocks Blue Matt metallic. Το Sao Paulo Yellow uni δεν διατίθεται πλέον, Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni και Racingred uni για το υποπλαίσιο. Το Lightwhite uni / Racingblue metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW C 400 GT: Style Exclusive σε νέο χρωματικό συνδυασμό Blue Ridge Mountain metallic και ζάντες σε χρυσαφί χρώμα. Το Diamondwhite metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW C 400 X: Style Rugged σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic και ζάντες σε μαύρο χρώμα. Το Kalamata Matt metallic δεν διατίθεται πλέον.