Auto & Moto Μοτοσικλέτα BMW

Ανανέωση μοντέλων μοτοσυκλετών BMW για το 2026

Νέα χρώματα και ειδικός εξοπλισμός για τα μοντέλα: RS 1000 XR, C 400 GT, C 400 X,S, F 900 GS, F, C, R 1300 GS και R 1300 GS Adventure.

Caption
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Η BMW Motorrad (σειρά μοτοσυκλετών) εμπλουτίζει τα μοντέλα του 2026 με νέα χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν: Νέους χρωματικούς συνδυασμούς και χρηστικά αξεσουάρ.

Αναλυτικά οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

BMW R 1300 GS: Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic.
BMW R 1300 GS Adventure: Ειδικός εξοπλισμός: Προέκταση για χούφτες στο Touring Package, ποδιά κινητήρα Enduro στο Enduro Package Pro.

BMW S 1000 XR: Προαιρετικός εξοπλισμός: Θύρα φόρτισης USB περιλαμβάνεται στο Dynamic Package, Style Sport σε νέο χρωματικό συνδυασμό Sage Green metallic. Το Gravity Blue metallic δεν διατίθεται πλέον.

p90608230-highres-bmw-motorrad-model-r.jpg?v=0

BMW F 900 GS: Style Passion σε νέο χρωματικό συνδυασμό Snapper Rocks Blue Matt metallic. Το Sao Paulo Yellow uni δεν διατίθεται πλέον, Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni και Racingred uni για το υποπλαίσιο. Το Lightwhite uni / Racingblue metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW C 400 GT: Style Exclusive σε νέο χρωματικό συνδυασμό Blue Ridge Mountain metallic και ζάντες σε χρυσαφί χρώμα. Το Diamondwhite metallic δεν διατίθεται πλέον.

BMW C 400 X: Style Rugged σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic και ζάντες σε μαύρο χρώμα. Το Kalamata Matt metallic δεν διατίθεται πλέον.

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Auto & Moto Μοτοσικλέτα BMW

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader