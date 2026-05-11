Ανανεώθηκε για δυο χρόνια η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων

Ανανεώθηκε η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελεων, για τα επόμενα δύο χρόνια, με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.



Πρόκειται για τις εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο και έχουν χειριστεί σημαντικες υποθέσεις, όπως τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Και οι τρείς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.



Την ανανέωση τους είχε ζητήσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, η οποία είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία για πέντε χρόνια.



Η Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Αρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών για πέντε χρόνια δηλώνοντας πως αν η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφθανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο