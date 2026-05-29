Άναψε φωτιές ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για τα UFO: «Δεν θα ήταν υπέροχο να ξέρουμε ότι όλα είναι αλήθεια;»

«Φωτιά» στη συζήτηση για τους εξωγήινους έβαλε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με την παρουσία του στο τρέιλερ της τελευταίας ταινίας του με τίτλο «Disclosure Day», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τζος Ο'Κόνορ και Έμιλι Μπλαντ.



Στο τρέιλερ ο Σπίλμπεργκ μιλά στην κάμερα και λέει: «Είναι πολύ πιο πιθανό τώρα από ό,τι όταν έκανα τις «Στενές Επαφές» να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν».

Στα επόμενα πλάνα ο «Ντάνιελ Κέλνερ», ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Ο'Κόνορ στην ταινία, παραδέχεται ότι έχει κλέψει κυβερνητικά μυστικά σχετικά με αποδείξεις για ζωντανά όντα που δεν προέρχονται από τη Γη.



«Αυτή είναι μια ιστορία για εμάς. Όλοι μας, απέναντι στο πιο εξαιρετικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια; Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά ΕΙΝΑΙ αλήθεια;» σχολίασε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Τα λόγια του διάσημου σκηνοθέτη δεν έμειναν ασχολίαστα, με κάποιους να λένε «η χρονική στιγμή που συνέβη αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση» και άλλους να γράφουν «γιατί έχω την ιδέα ότι αυτό είναι μια απαλή πρεμιέρα για την πραγματική ημέρα αποκάλυψης;». «Αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρόκειται για μια πραγματική αποκάλυψη» έγραψε ένας τρίτος, «ο τρόπος που λέει «Όλα αυτά είναι αλήθεια» ακούγεται σαν μια αποκάλυψη από μόνος του» πρόσθεσε ένας τέταρτος. «Σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, η μέρα της αποκάλυψης έρχεται» υπερθεμάτισε ένας τέταρτος.

