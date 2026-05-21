«Είστε η χαμηλότερη μορφή ύπαρξης»: Έγγραφο σε απόρρητο αρχείο του FBI αποκαλύπτει μήνυμα εξωγήινων

Η τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων για UFO από τις ΗΠΑ έφερε ξανά στο φως ένα έγγραφο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας — μόνο που αυτή τη φορά πρόκειται για πραγματικό υπόμνημα του FBI.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο υλικό που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται άγνωστα μέχρι σήμερα υπομνήματα, καταθέσεις μαρτύρων, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα (UAPs). Ανάμεσα σε αυτά, όμως, ξεχωρίζει ένα συγκεκριμένο έγγραφο του 1955, το οποίο περιγράφει υποτιθέμενα μηνύματα από «οντότητες του διαστήματος» προς την ανθρωπότητα.



Και το περιεχόμενό τους μόνο καθησυχαστικό δεν ήταν.

Το μήνυμα που προκάλεσε ανατριχίλα



Το υπόμνημα φέρει ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1955 και συνδέεται με το Detroit Flying Saucer Club, μία από τις πρώτες οργανώσεις UFO στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέλος της λέσχης, ο Ράνταλ Κοξ, είπε σε πράκτορες του FBI ότι η ομάδα είχε έρθει σε επαφή με «ανθρώπους από το διάστημα» και ότι οι οντότητες αυτές είχαν μεταφέρει προειδοποιήσεις για τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

Όπως καταγράφεται στο υπόμνημα, τα όντα φέρονται να υποστήριζαν ότι όλοι οι άλλοι πλανήτες είχαν ήδη κατακτήσει το διάστημα — εκτός από τη Γη.

Ακόμη πιο σοκαριστική ήταν η φράση που αποδίδεται στα μυστηριώδη αυτά μηνύματα: ότι οι άνθρωποι αποτελούν «τη χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης».

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται ότι ο σκοπός της επαφής εκείνη την περίοδο ήταν απλώς να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα για μελλοντικές «προσγειώσεις από το διάστημα».



«Φιλικοί προς τις ΗΠΑ»



Παρά τον σκοτεινό τόνο των αναφορών, το FBI σημείωνε ότι οι λεγόμενοι «ιπτάμενοι δίσκοι» περιγράφονταν ως «φιλικοί προς τις ΗΠΑ» και χωρίς πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη.

Οι πράκτορες προσπαθούσαν τότε να εξακριβώσουν αν οι παράξενες αυτές ιστορίες είχαν οποιαδήποτε σύνδεση με ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή αν επρόκειτο απλώς για φαντασιώσεις της εποχής.

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τον Κοξ μέσα σε όχημα του FBI. Εκεί, ο ίδιος ανέφερε ότι σχεδίαζε μαζί με άλλο μέλος της λέσχης, τον Τζον Χόφμαν, να ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον προκειμένου να παρουσιάσουν τις πληροφορίες τους στο Πεντάγωνο.

Ο άνθρωπος που ισχυρίστηκε ότι πέταξε ιπτάμενο δίσκο



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Κοξ αναφέρθηκε και σε έναν τεχνικό της αεροπορικής βάσης Sandia στο Νέο Μεξικό, τον Τζον Φράι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που καταγράφηκαν στο υπόμνημα, ο Φράι υποστήριζε ότι είχε πιλοτάρει έναν ιπτάμενο δίσκο από τη βάση μέχρι τη Νέα Υόρκη μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Το FBI περιέγραφε τον Χόφμαν — πρώην στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου — ως άνθρωπο που είχε «ξεπεράσει τα όρια της επιστημονικής πραγματικότητας και είχε περάσει σε εκείνα της πιθανής επιστημονικής φαντασίας».

Πηγή: υπουργείο Πολέμου ΗΠΑ - FBI

Η σύνδεση με την προφητεία για το τέλος του κόσμου



Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες παρατήρησαν επίσης ότι οι αφηγήσεις του Κοξ έμοιαζαν έντονα με τους ισχυρισμούς της Ντόροθι Μάρτιν, μιας γυναίκας από το Ιλινόις που έγινε γνωστή το 1954 επειδή υποστήριζε ότι λάμβανε τηλεπαθητικά μηνύματα από εξωγήινους, τους οποίους αποκαλούσε «Guardians».

Η Μάρτιν είχε δημιουργήσει μια μικρή ομάδα UFO που προειδοποιούσε ότι καταστροφικές πλημμύρες θα αφάνιζαν μεγάλο μέρος της Γης στις 21 Δεκεμβρίου 1954 και ότι οι πιστοί θα σώζονταν από ιπτάμενους δίσκους λίγο πριν από την καταστροφή.

Όταν η προφητεία δεν επαληθεύτηκε ποτέ, η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει νέο μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο η Γη σώθηκε χάρη στη συλλογική πίστη της ομάδας.

Ένα έγγραφο που συνεχίζει να γεννά ερωτήματα



Η νέα δημοσιοποίηση των αρχείων έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης αποχαρακτηρισμένης έρευνας για UFO και άγνωστα εναέρια φαινόμενα στις ΗΠΑ.

Ανάμεσα στα έγγραφα υπάρχουν φωτογραφίες, στρατιωτικές αναφορές, μαρτυρίες πιλότων και βίντεο με ανεξήγητα αντικείμενα που καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Βεβαίως το συγκεκριμένο υπόμνημα δεν αποδεικνύει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Αποτελεί όμως ένα από τα πιο παράξενα και συζητημένα έγγραφα που έχουν καταγραφεί ποτέ στα αρχεία του FBI γύρω από τα UFO. Κι αυτό επειδή δεν επικεντρώνεται σε ένα αντικείμενο στον ουρανό, αλλά σε ένα μήνυμα.

Ένα μήνυμα που, αληθινό ή όχι, εξακολουθεί να προκαλεί την ίδια ανατριχίλα περισσότερα από 70 χρόνια αργότερα: Ότι ίσως η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη. Και ίσως κάποιοι εκεί έξω μάς παρακολουθούν εδώ και πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε.