Αναστασία: «Δεν ζούσα την στιγμή και την επιτυχία μου και ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση»

Για την επιτυχία και πώς την βιώνει μίλησε η Αναστασία που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show», εξηγώντας πως μέχρι πρότινος δεν ζούσε την στιγμή.

«Την προηγούμενη φορά πέρυσι που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι ένιωσες πως εγώ δεν ήμουν καλά. Δεν ήταν κάτι προσωπικό μου. Έχει να κάνει πάντα με τη δουλειά για μένα. Αλλά φέτος είμαι πάρα πολύ καλά. Ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη, πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μία απογοήτευση» είπε αρχικά.

Και ο παρουσιαστής της απάντησε: «Σε είδα… Εγώ πέρυσι στεναχωρήθηκα και είπα κοίτα να δεις, δεν θα αντέξει. Πέρασε από το μυαλό μου αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι εύκολο να αντέξεις όλη αυτή την πίεση».

«Δόξα τον Θεό έχω δίπλα μου τους σωστούς ανθρώπους. Δεν με πειράζουν πράγματα, πάντα ένιωθα μην κάνω κάτι και χαλάσει και το χάσω. Δεν ζούσα την στιγμή και την επιτυχία μου για να μην χάσω αυτό που έχω» συμπλήρωσε η Αναστασία.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η τραγουδίστρια παραδέχθηκε: «Στα 5 χρόνια της πορείας μου γνώρισα και «άσχημους» ανθρώπους, αλλά για μένα πάνω απ όλα είναι η επαφή που έχω με τον κόσμο».