Ανατροπή: Οι φυτικές πρωτεΐνες είναι ισάξιες των ζωικών για μυϊκή αύξηση

Αν έχετε προσπαθήσει να μάθετε ποια πρωτεΐνη είναι καλύτερη για μυϊκή αύξηση και πότε πρέπει να την παίρνετε, σίγουρα θα έχετε πέσει πάνω σε ένα βουνό από δημοσιεύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων προτείνουν τη λήψη ζωικής πρωτεΐνης (φιλέτο στήθος κοτόπουλο ή πρωτεΐνη ορού γάλακτος) εντός 45 λεπτών από την άσκηση.

Ωστόσο, όπως διαβάζουμε στο newatlas.com ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι θέλησαν να δουν αν αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν βάση ή είναι απλά μύθοι. Στα πειράματα που έκαναν, εξέτασαν 40 ενήλικες (28 άνδρες - 12 γυναίκες) από 20 έως 40 ετών, στους οποίους χορήγησαν φυτική και ζωική πρωτεΐνη για να γίνει η σύγκριση. Αρχικά, στους συμμετέχοντες δόθηκε μια δίαιτα εξοικείωσης για 7 ημέρες και στη συνέχεια μια δίαιτα παμφαγική ή βίγκαν για 9 ημέρες.

Η πηγή της πρωτεΐνης δεν επηρεάζει τη μυϊκή ανάπτυξη

Στην παμφαγική δίαιτα, το 70% ήταν ζωική πρωτεΐνη από μοσχάρι, χοιρινό, γαλακτοκομικά, αυγά και κοτόπουλο. Η βίγκαν δίαιτα ήταν ειδικά σχεδιασμένη ως προς το περιεχόμενο σε αμινοξέα, ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση. Συνολικά, οι συμμετέχοντες έτρωγαν 1,1-1,2 γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό βάρους.

Στη συνέχεια, οι ομάδες χωρίστηκαν ως εξής: Κάποιοι συμμετέχοντες έτρωγαν την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης μοιρασμένη σε τρία γεύματα κάθε μέρα, ενώ άλλοι είχαν διαφορετικό ποσό σε κάθε ένα από τα πέντε γεύματα που έτρωγαν την ίδια χρονική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν ασκήσεις ενδυνάμωσης με βάρη κάθε τρεις μέρες, ενώ ειδικές συσκευές (μετρητές επιτάχυνσης) κατέγραφαν τη φυσική δραστηριότητα εκτός εργαστηρίου. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έπιναν «βαρύ» νερό (D₂O), προκειμένου να εκτιμηθεί πώς το σώμα αξιοποιεί την πρωτεΐνη που λάμβανε.

Η κατανομή της πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα δεν έχει σημασία

Αυτό που βρήκαν οι ερευνητές, κάνοντας βιοψίες στους μυς των ποδιών πριν και μετά τη δίαιτα, ήταν ότι το σώμα αξιοποιεί την πρωτεΐνη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, είτε είναι φυτικής είτε ζωικής προέλευσης. Επίσης, η απορρόφηση δεν ήταν μεγαλύτερη όταν η πρωτεΐνη λαμβανόταν ομοιόμορφα μέσα στην ημέρα.

Η μελέτη δείχνει ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η πηγή της πρωτεΐνης, ενώ καταρρίπτεται και ο μύθος που θέλει τις ζωικές πρωτεΐνες να έχουν καλύτερο περιεχόμενο σε αμινοξέα και να απορροφώνται πιο εύκολα.

Η βασική διαφορά αυτής της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στο Medicine and Science in Sports and Exercise, και των προηγούμενων ήταν ότι στις τελευταίες η λήψη πρωτεΐνης γινόταν μία φορά και μετά ακολουθούσε ανάλυση των μυών. Παράλληλα, η πρόσφατη μελέτη ήταν πιο αντιπροσωπευτική της λήψης πρωτεΐνης σε πραγματικές συνθήκες και κυρίως ότι το ποσό της πρωτεΐνης ήταν κοντά στη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα (1,1 γρ. ανά κιλό βάρους).

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι ο αναβολισμός ζωικής και φυτικής πρωτεΐνης είναι σχεδόν ίδιος και το κλασικό πρωτεϊνικό ποτό μετά την άσκηση δεν είναι απαραίτητα το μοναδικό που έχει αποτέλεσμα. Και καταλήγουν ότι, αν κάποιος λαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη με τη διατροφή του, δεν έχει σημασία τι είδους είναι και πότε την παίρνει.