Ανατροπή στην «πατρίδα» του κρασιού - Πώς η μπύρα κατάφερε να κυριαρχήσει

Για δεκαετίες ολόκληρες, το κρασί έμοιαζε σχεδόν συνώνυμο της γαλλικής ταυτότητας αφού από τα μικρά μπιστρό του Παρισιού μέχρι τους αμπελώνες της Βουργουνδίας, το ποτήρι με το κόκκινο ή το λευκό κρασί δεν ήταν απλώς μια καθημερινή συνήθεια αλλά η εικόνα που οι Γάλλοι είχαν για τον εαυτό τους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι θεωρούνται οι μεγαλύτεροι καταναλωτές οίνου στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια όμως, κάτι φαίνεται να αλλάζει καθώς οι νεότερες γενιές στρέφονται σε άλλες συνήθειες, μακριά από τις παραδόσεις με την πολιτική να έχει, με τον δικό της τρόπο, επηρεάσει αυτή τη μετάβαση.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, η μπύρα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή είναι ότι, για πρώτη φορά, φαίνεται να ξεπερνά το κρασί στις προτιμήσεις των Γάλλων. Την ίδια στιγμή, ανατρέπεται και το στερεότυπο που ήθελε την μπύρα να ανήκει κυρίως στη Γερμανία, το Βέλγιο ή τη Βρετανία.

Σύμφωνα λοιπόν με νέα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV), μόνο το 2025 οι Γάλλοι κατανάλωσαν 22 εκατομμύρια εκατόλιτρα κρασιού. Την ίδια στιγμή, η γαλλική ένωση ζυθοποιών Brasseurs de France ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση μπύρας το 2025 έφτασε τα 22,1 εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας έτσι μια ιστορική πρωτιά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον κλάδο του κρασιού είναι το γεγονός ότι η κατανάλωσή του στη Γαλλία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1957. Για κάποιους, αυτή η εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί θετική, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Για άλλους, όμως, αποτελεί πλήγμα για ένα προϊόν που ταυτίστηκε με την κουλτούρα και την ιστορία της χώρας.

Γιατί άλλαξαν συνήθεια οι Γάλλοι;

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη σκηνή της craft μπύρας στη Γαλλία, η στροφή των καταναλωτών σε ποτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα αλκοόλ, αλλά και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής φαίνεται πως επηρεάζουν σημαντικά τις προτιμήσεις των Γάλλων. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι καταναλώνουν κρασί ενδέχεται να έχουν χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σχέση με άλλους καταναλωτές.

Παρ’ όλα αυτά, οι νεότερες γενιές πίνουν συνολικά λιγότερο και επιλέγουν διαφορετικές εναλλακτικές οι οποίες δεν έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία τους.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του λέκτορα του πανεπιστημίου Sciences Po στην εφημερίδα Les Echos: «Το κρασί και το παραδοσιακό μπουκάλι των 75cl εξακολουθούν να συνδέονται με το οικογενειακό τραπέζι, όμως οι άνθρωποι κάθονται πλέον όλο και λιγότερο στο οικογενειακό τραπέζι».

Από την άλλη, οι περισσότερες μπύρες έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση αλκοόλ, σε αντίθεση με ένα ποτήρι κόκκινου κρασιού, ενώ σύμφωνα πάντα ζυθοποιούς στη Γαλλία καταναλώνονται μαζικά όταν οι παρέες συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν αθλητικές διοργανώσεις, αγώνες ή όταν βγαίνουν έξω το βράδυ.

Οι δασμοί Τραμπ βάζουν «φρένο» στην αγορά κρασιού

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι οικονομικοί παράγοντες. Η μπύρα είναι συνήθως πιο φθηνή από το κρασί και η κρίση του κόστους ζωής επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες, ιδιαίτερα των νέων.

Ο OIV τονίζει ότι, δυστυχώς, ένας παράγοντας που προκάλεσε τη μείωση στην κατανάλωση κρασιού είναι δασμοί που επέβαλε πριν από έναν χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό οδήγησε γενικότερα σε κρίση και πιέσεις στο παγκόσμιο εμπόριο οίνου.

«Αυτό που βλέπουμε στα στοιχεία του 2025 είναι ένας κλάδος που αντιδρά σε πραγματικό χρόνο στις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται στις μακροπρόθεσμες αλλαγές που σχετίζονται με το κλίμα και τις καταναλωτικές συνήθειες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του OIV, Τζον Μπάρκερ.