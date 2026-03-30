Ανατροπή στην υπόθεση Παναγοπούλου: Ο εισαγγελέας Εφετών ζητά περαιτέρω έρευνα για τα 3,2 εκατ. ευρώ

Τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να μη δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ζητά ο εισαγγελέας Εφετών, μη συνενώντας στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, όπως ζητούσε η συνάδελφός του, του πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περεταίρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.