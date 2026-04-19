Ενισχυμένη πρωτιά της ΠΑΣΚΕ και νέα θητεία Παναγόπουλου στην ΓΣΕΕ

Με σαφή ενίσχυση της ΠΑΣΚΕ και διατήρηση της κυριαρχίας του Γιάννη Παναγόπουλου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό σταθερότητας στην ηγεσία της Συνομοσπονδίας, παρά τις ισχυρές πιέσεις του προηγούμενου διαστήματος.



Η παράταξη που στηρίζει τον σημερινό πρόεδρο αναδεικνύεται εκ νέου πρώτη δύναμη, καταγράφοντας άνοδο και εξασφαλίζοντας περίπου 20 έδρες στο νέο 45μελές διοικητικό συμβούλιο. Το αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά προδιαγράφει την παραμονή του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία για μία ακόμη θητεία.

Συνέδριο εν μέσω ερευνών

Η έκβαση των εκλογών δε αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκαν σε μια συγκυρία αυξημένης αμφισβήτησης της ηγεσίας της σημερινής της ΓΣΕΕ. Υπενθυμίζεται οτι το συνέδριο διεξήχθη ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα της Συνομοσπονδίας, με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα να έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες ακόμη και στο σπίτι και στο γραφείο του νυν προέδρου.



Ωστόσο παρά το βαρύ κλίμα οι συσχετισμοί των συνέδρων δεν διαφοροποιήθηκαν σε βάρος της πλειοψηφίας. Αντίθετα, η ΠΑΣΚΕ εμφανίστηκε συσπειρωμένη, ακυρώνοντας στην πράξη τα σενάρια διάσπασης που είχαν κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα και ενισχύοντας τη θέση της έναντι των υπόλοιπων παρατάξεων.



Στο μέτωπο των υπόλοιπων δυνάμεων, η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) ενισχύεται οριακά, αυξάνοντας την παρουσία της από 11 σε 12 έδρες, διατηρώντας τον ρόλο της ως βασική αντιπολιτευτική δύναμη. Αντίθετα, η ΔΑΚΕ υποχωρεί σε 8 έδρες από 9, ενώ απώλειες καταγράφει και η ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ, που περιορίζεται σε 2 έδρες από 3. Με μία έδρα εκπροσωπούνται η ΕΑΚ, η Ενότητα, καθώς και η νέα παράταξη «Ενωμένοι Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα», που συνδέεται με τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο και προέρχεται από τον χώρο της ΠΑΣΚΕ.

Το αποτέλεσμα και η επόμενη μέρα

Το αποτέλεσμα του συνεδρίου, πέρα από τη συνδικαλιστική του διάσταση, έχει και ευρύτερη πολιτική ανάγνωση, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τα εργασιακά, με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη να κυριαρχούν στην ατζέντα των εργαζομένων.



Η επόμενη ημέρα για τη ΓΣΕΕ μεταφέρεται πλέον στη συγκρότηση του προεδρείου και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων, με αιχμή την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη διεκδίκηση μέτρων απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Ωστόσο, το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί η νέα διοίκηση παραμένει σύνθετο, καθώς συνδυάζει κοινωνικές πιέσεις, εσωτερικές ισορροπίες και ανοιχτά ζητήματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση.