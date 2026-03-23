Παναγόπουλος : «Η Δικαιοσύνη μίλησε – Κατέρρευσε το κατασκευασμένο σκάνδαλο των 3,2 εκατομμυρίων»

Με μια σκληρή δήλωση, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ , Γιάννης Παναγόπουλος, τοποθετείται μετά την επίσημη αρχειοθέτηση της υπόθεσης που αφορούσε τη δήλωση πόθεν έσχες τουκαι φερόμενα αποκρυφθέντα εισοδήματα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Παναγόπουλος υπογραμμίζει ότι η κρίση του αρμόδιου Εισαγγελέα επιβεβαιώνει πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο παράβασης, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που, όπως αναφέρει, παρουσιάστηκε επί εβδομάδες ως «μεγάλο σκάνδαλο» χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.

«Διαρροές και σκοπιμότητες»

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας στρέφει τα βέλη του κατά του τρόπου με τον οποίο διακινήθηκαν οι πληροφορίες γύρω από το πρόσωπό του, κάνοντας λόγο για «διαρροές, non papers και εικασίες» πριν καν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες.

Μάλιστα, αφήνει σαφείς αιχμές για τον χρόνο δημοσιοποίησης αυτών των ισχυρισμών, σημειώνοντας ότι συνέπεσε χρονικά με την ιστορική συζήτηση στη Βουλή για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.«Η σύμπτωση αυτή γεννά εύλογα και σοβαρά ερωτήματα», τονίζει ο κ. Παναγόπουλος, διερωτώμενος ποιον εξυπηρετούσε η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα «σκηνικό εντυπώσεων και αμφισβήτησης».

Βολές κατά της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Γιάννης Παναγόπουλος στον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Βουρλιώτη, σημειώνοντας ότι μια τέτοια Αρχή οφείλει να λειτουργεί με θεσμική ουδετερότητα και σεβασμό στις διαδικασίες. Καταγγέλλει ότι η διαμόρφωση εντυπώσεων μέσω διαρροών δεν πλήττει μόνο το άτομο, αλλά υπονομεύει την αξιοπιστία των θεσμών και το ίδιο το Κράτος Δικαίου.

Όσον αφορά την πρώτη χρονικά υπόθεση για την οποία εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος, ενώ εκκρεμεί προσφυγή κατά της σχετικής διάταξης.«Η φωνή της εργασίας δεν υποχωρεί»Παρά τις πιέσεις, ο Γιάννης Παναγόπουλος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι, σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της προσωπικότητάς του και του θεσμικού του ρόλου.«Στο τέλος της ημέρας, αυτό που κρίνεται δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά η δύναμη και η φωνή της εργασίας», καταλήγει στη δήλωσή του, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.