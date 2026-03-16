Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση», σχολιάζοντας την διαβίβαση στον εισαγγελέα του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, από το οποίο προέκυψε ότι την περίοδο 2020-2025 φέρεται να μην είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες ποσό ύψους 3,2 εκατ. ευρώ. Τονίζεται πως αν και δεν υποχρεούταν να υποβάλει δηλώσεις πόθεν έσχες, όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ.



Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.



Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το "στανιό" υπόθεση "επικοινωνιακά".



Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι' αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».