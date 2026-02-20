Παναγόπουλος: Σε δρόμο χωρίς επιστροφή η σύγκρουση με τον Ανδρουλάκη

Στα άκρα φαίνεται ότι οδηγεί την κόντρα του με το ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Παναγόπουλος (εξάλλου ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα) με επίκεντρο την ύπαρξη ανταγωνιστικού ψηφοδελτίου (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο) που στήριξε σιωπηρά η Χαριλάου Τρικούπη και το οποίο δεν τα πήγε και τόσο άσχημα (για τη ΓΣΕΕ έλαβε 98 ψήφους και 8 έδρες έναντι 67 και 5 της ΠΑΣΚΕ και για το ΕΚΑ 142 ψήφους και 3 έδρες έναντι 218 και 5 της ΠΑΣΚΕ).

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΣΚΕ υποστηρίζει ότι το δικό της ψηφοδέλτιο κατέλαβε τη δεύτερη θέση «παρά τον ανελέητο πόλεμο που δέχτηκε», καταγγέλλοντας «μονοπρόσωπα κομματικά όργανα» που εκδίδουν «σκουριασμένες» ανακοινώσεις και δημιουργούν «παρατάξεις». Ευθεία αιχμή για το Δίκτυο Συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Γιώργο Μότσιο που στηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Είναι αυτοί που έκαναν την αθόρυβη διάσπαση της παράταξής μας και εμφανίζονται μάλιστα ως επικεφαλής μιας άλλης παράταξης η οποία κατετάγη 5η στη σειρά εκλογής. Κρύφτηκαν ως «δειλοί και αδύναμοι αντάμα» μέσα σ’ ένα ψηφοδέλτιο αμιγώς δύο επιχειρησιακών σωματείων για να εξαπατήσουν συνέδρους», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, ζητώντας να σταματήσουν «οι αλχημείες και η παραπληροφόρηση που είναι το «ευγενές σπορ» των κατ’ επάγγελμα διασπαστών».

Τα συνδικαλιστικά μαχαίρια βγήκαν για τα καλά και γυρισμός δεν υπάρχει. Αν πάντως διάβαζαν όλοι διαφορετικά τις εξελίξεις θα έπρεπε από κοινού να πανηγυρίζουν, διότι οι δύο παρατάξεις μαζί έχουν ενισχυμένες δυνάμεις που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ευρύτερος χώρος που εκφράζει αύξησε την επιρροή του.