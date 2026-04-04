Ιωάννα Τούνη: Συνελήφθη μετά από μήνυση δράστη του revenge porn και αφέθηκε ελεύθερη

Σε δικαστική περιπέτεια εξελίσσεται μια νυχτερινή έξοδος της Ιωάννας Τούνη σε νυχτερινό κέντρο. Το μεσημέρι του Σαββάτου αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη γνωστή influencer μετά από μήνυση που υπέβαλλε σε βάρος της ένας από τους δράστες της πολύκροτης υπόθεσης με το revenge porn. Το άτομο που υπέβαλλε μήνυση σε βάρος της είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για την υπόθεση του revenge porn.

Η Ιωάννα Τούνη προσήλθε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου μόλις ενημερώθηκε από την ΕΛΑΣ ότι την αναζητούν στα όρια του αυτοφώρου και όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τις 16:00 αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής. Η γιορτή για τη δικαίωση της Ιωάννας Τούνη στη δικαστική διαμάχη για το revenge porn, κατέληξε σε μια επεισοδιακή αποχώρηση και μια δημόσια καταγγελία. Η γνωστή influencer βρέθηκε, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν μόλις την 1η Απριλίου για την παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων.

Η άρνηση των υπευθύνων και η αποχώρηση

Σύμφωνα με όσα εξιστόρησε η ίδια μέσω Instagram stories, ενώ διασκέδαζε με την παρέα της, αντιλήφθηκε ότι στη διπλανή παρέα βρισκόταν ο άνδρας στον οποίο το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η Ιωάννα Τούνη ζήτησε επανειλημμένα από τους υπεύθυνους του καταστήματος να απομακρύνουν τον καταδικασθέντα από τον χώρο, θεωρώντας αδιανόητο να συνυπάρχει με τον θύτη της.

Ήταν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο σε διπλανά τραπέζια και τον βιντεοσκόπησε χωρίς άδεια και ανέβασε το βίντεο στα σοσιαλ της, λέγοντας ότι να αυτός είναι ο άνδρας που καταδικάστηκε κλπ. Αργότερα το βίντεο κατέβηκε, αλλά είχε προλάβει το συγκεκριμένο άτομο να κάνει print screen εγγραφές οθόνης κλπ, παραδίδοντας το υλικό στην ΕΛΑΣ.

Η στιγμή που ζητά από τον υπεύθυνο να απομακρυνθεί ο άνδρας

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που δείχνει την δημοφιλή influencer, που φέρεται να συνομιλεί με άνθρωπο του νυχτερινού κέντρου, αφότου είδε τον έναν εκ των δύο καταδικασθέντων σε διπλανό τραπέζι. Λέγεται επίσης ότι ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν.