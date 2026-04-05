«Η Ιωάννα Τούνη ήξερε τι έκανε»: Τι λέει η δικηγόρος του καταδικασθέντα που μήνυσε την influencer

Κεντρικό θέμα στη χθεσινή επικαιρότητα ήταν η σύλληψη της Ιωάννας Τούνη μετά από μήνυση που δέχθηκε από έναν από τους δύο άνδρες που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του revenge porn επειδή δημοσίευσε βίντεο με τον ίδιο στα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν η influencer Ιωάννα Τούνη σε έξοδό της το βράδυ της Παρασκευής συνάντησε τον έναν από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως για την υπόθεση revenge porn και τον έβγαλε βίντεο, ενώ ταυτόχρονα δημοσίευσε και το όνομά του στα social media.

Από την πλευρά του εκείνος απάντησε με μήνυση στην Ιωάννα Τούνη με αποτέλεσμα η influencer το μεσημέρι του Σαββάτου να συλληφθεί ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η Σωτηρία Πανουσάκη, η οποία εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο άνδρα μίλησε το πρωί της Κυριακής (5/4) στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Σαββατοκύριακο Παρέα» και σημείωσε πως δεν θα έπρεπε κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, ενώ τόνισε πως η ζημία έχει γίνει, καθώς το όνομα και το πρόσωπο του πελάτη της βρίσκονται παντού.

Αρχικά, δήλωσε: «Δεν έχει γίνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση που έχει γίνει στην κυρία Ιωάννα Τούνη είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα, για το οποίο έχει καταμηνύσει και τους πελάτες μου. Έχει, δηλαδή, κοινολογίσει προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας, ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ενός ανθρώπου. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει κριθεί τελεσίδικα για το αδίκημα για το οποίο διώκεται. Πρόκειται για μια πρωτόδικη ποινή, η οποία έχει εξαφανιστεί μετά την άσκηση της Εφέσεως. Επομένως, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό εκ νέου, από την αρχή και έχει πιθανότητες να αθωωθεί. Αλλά ακόμα και αν ήταν καταδικασμένος σε τελεσίδικη ποινή, πάλι απαγορεύεται από το νόμο η κοινοποίηση των στοιχείων του σε συνδυασμό με το ποινικό του μητρώο. Φανταστείτε εάν όλοι όσοι έβγαιναν από τη φυλακή κοινοποιούνταν την επόμενη μέρα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους... Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή για την κοινοποίηση στοιχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο επιτρέπεται η κοινοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων, που δεν υπάρχει στη περίπτωση αυτή».

Έπειτα, η δικηγόρος πρόσθεσε: «Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το εξής. Το προφίλ του πελάτη μου με τον χαρακτηρισμό ως κακοποιητή και με την ποινή φυλάκισής τους έχει κυκλοφορήσει από αόριστο αριθμό ατόμων, δεν μπορώ να καταμετρήσω τις αναδημοσιεύσεις που έχουν γίνει με το σχόλιο "αυτός είναι ο άνθρωπος που γύρισε το revenge porn της Τούνη και κρίθηκε ένοχος, κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη και είναι ελεύθερος". Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει το πρόσωπο και τα στοιχεία του πελάτη μου. Κατέφυγε στη δικαιοσύνη η κυρία Τούνη και δικαιώθηκε. Τώρα αυτό μας γυρίζει στο "παίρνω τον νόμο στα χέρια μου και συμπεριφέρομαι κατά το δοκούν". Δεν είναι ανεκτό. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της κυρίας Τούνη και θα πάρει τον δρόμο της. Δεν μπορεί ο κάθε χρήστης να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να δυσφημεί και να συκοφαντεί, πρέπει να μπει ένα τέλος. Η κυρία Τούνη ήξερε ανεβάζοντας αυτό το βίντεο τι θα γίνει, γιατί έχει τη δύναμη του 1 εκατομμυρίου ακόλουθων. Έκανε αυτό που κατηγορεί τους πελάτες μου, ότι σκοπός ήταν να της προκαλέσουν βλάβη, αυτό έκανε και η ίδια προκειμένου να τους προκαλέσει βλάβη. Η ζημία έχει γίνει».