Αναζητούν ένα «μαγικό χαρτάκι» για την ομιλία Τσίπρα

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο του Economist, αποτελεί δεδομένα ένα πολιτικό γεγονός που θα συζητηθεί.

Και μάλιστα, πάρα πολύ έντονα, καθώς φουντώνουν οι φήμες για το επικείμενο comeback του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και ήδη το... marketing δείχνει να έχει πιάσει τόπο.

Κάποιο «πουλάκι» που τριγυρίζει στα πέριξ της λεωφόρου Αμαλίας, μου λέει ότι έχουν «σπάσει» τα τηλέφωνα από βουλευτές, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργούς, που αναζητούν πρόσκληση για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Όμως, το «στρατηγείο» Τσίπρα, πέραν των προσκλήσεων για τους ανθρώπους του γραφείου, αυτού καθ’ αυτού, δεν έχουν άλλη πρόσκληση.Επομένως, παραπέμπουν όσους τους ζητούν προσκλήσεις, στους διοργανωτές.

Ποιοι θα εξασφαλίσουν, εν τέλει, «μαγικό χαρτάκι», ακόμα δεν το ξέρω. Ούτε ντέρμπι τίτλου στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να ήταν…

