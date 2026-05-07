Ανδρουλάκης: Δύσκολη «εξίσωση» η διεύρυνση, προειδοποιητικές βολές για «δυο μέτρα και δυο σταθμά»

Η κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ και η εκλογική του ετοιμότητα είναι οι δύο προτεραιότητες που θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.

Στο ενδιάμεσο όμως -όπως φάνηκε από τα διαδραματιζόμενα στο χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο- θα πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει αναίμακτα τις αντιδράσεις για τη διεύρυνση, οι οποίες είναι υπαρκτές αλλά ελεγχόμενες. Δεν δημιουργούν δηλαδή προσώρας ανησυχία ότι μπορεί να εξελιχθούν σε εσωτερικό μέτωπο αναβρασμού, ωστόσο είναι εμφανές ότι αν χειρισμοί της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι αντίστοιχα προσεκτικοί, όπως μέχρι σήμερα, τότε ίσως ανακύψουν προβλήματα.

Η προειδοποιητική «βολή» προς Τζάκρη

Στον απόηχο της θορυβώδους αποχώρησης του Χάρη Καστανίδη, που συνοδεύτηκε από καταγγελίες περί φωτογραφικού αποκλεισμού του από τα ψηφοδέλτια λόγω ορίου θητειών, η Έφη Χαλάτση (προσκείμενη στον Παύλο Γερουλάνο) παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση ζήτησε, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι «θεσμικό κόμμα», εφαρμογή του καταστατικού χωρίς εξαιρέσεις για τους εντός αλλά και όσους σκέφτονται να προσχωρήσουν.

«Τα όρια στις θητείες να ισχύσουν όχι μόνο γι' αυτούς που είναι εντός, αλλά και σε όσους έρθουν με τη διεύρυνση», ήταν η αναφορά της που βρήκε σύμφωνο το Νίκο Ανδρουλάκη και η οποία ερμηνεύτηκε ως προειδοποιητική βολή για τη ενδιαφερόμενη να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ -με βάση τη σχετική σεναριολογία- Θεοδώρα Τζάκρη.

Η ανεξάρτητη σήμερα βουλευτής εκλέγεται από το 2004, αρχικά με το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας συμπληρώσει 22 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ ενέκρινε στο συνέδριό του διάταξη – κόφτη σε βουλευτές με θητεία πάνω από 20 χρόνια (ή 5 πλήρεις θητείες) και σε ευρωβουλευτές μέχρι 15 χρόνια.

Την άποψη για διεύρυνση χωρίς φίλτρα και face control υπερασπίστηκαν οι Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας Τσουκαλάς, κινούμενοι στη γραμμή Σκανδαλίδη. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κάλεσε την αρμόδια Επιτροπή Διεύρυνσης να θέσει ένα πλαίσιο προς τους ενδιαφερόμενους να συμπορευτούν, στο οποίο θα περιγράφεται η ιστορική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στα πολιτικά πράγματα της χώρας και άρα η αποδοχή του θα ισοδυναμεί με ένα είδος αυτοκριτικής εκ μέρους τους.

Το επόμενο βήμα σε σχέση με τη διεύρυνση θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα στη νέα Ολομέλεια της Επιτροπής και όπως πληροφορείται ο FLASH, ενδεχομένως και με ανακοινώσεις ένταξης στελεχών (όχι ηχηρά πρόσωπα ή βουλευτές).

«Προσοχή στις μπανανόφλουδες»

Εκλογική εγρήγορση και επιτάχυνση στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εκλογές είναι για το ΠΑΣΟΚ μια αξιακή μάχη. «Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς», διευκρίνισε και ζήτησε ενότητα και προσοχή σε...παγίδες και μπανανόφλουδες από τους αντιπάλους. Επιτάχυνση της προεκλογικής προετοιμασίας, ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι ετοιμοπόλεμο στις αρχές του φθινοπώρου ήταν η προτροπή της Μιλένας Αποστολάκη προς την ηγεσία και τον επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, Πέτρο Λάμπρου.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης, παράγοντας συγκεκριμένη προοδευτική πολιτική και κάνοντας «αξιόπιστη αντιπολίτευση». Συνεδριάσεις με συγκεκριμένη ατζέντα ζήτησε η Άννα Διαμαντοπούλου, η Τόνια Αντωνίου τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι έναντι του Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δείχνει θεσμικότητα και σοβαρότητα.

Στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν τέλος οι θέσεις των αρμόδιων τομέων για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, προκειμένου στην επόμενη συνεδρίαση σε δύο εβδομάδες να γίνουν επισημάνσεις και να κλειδώσει η τελική πρόταση. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπανδρέου στην τοποθέτησή του, παρών αλλά χωρίς να πάρει το λόγο ήταν ο Χάρης Δούκας.