Ανδρουλάκης με κέφια: Ο «δήμαρχός μας», ο Μπόμπ Ντίλαν και o out of the box Βαρδακαστάνης

Δύο ήταν οι στιγμές που ξεχώρισαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή γραμματέα, με το Νίκο Ανδρουλάκη να κινείται τελικά ανατρεπτικά, αφού η πρότασή του ήταν ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος ήταν μεν στη λίστα των επιλογών (ο FLASH είχε γράψει σχετικά), αλλά όχι η πιο δημοφιλής. Βέβαια, άλλο τα σενάρια που διακινούνται στα δημοσιογραφικά γραφεία, άλλο οι κομματικές ανάγκες ή σκοπιμότητες.

Σε κάθε περίπτωση, το καλό κλίμα και η διάθεση γεφυροποίησης χασμάτων του παρελθόντος φάνηκε με τη θερμή αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον Χάρη Δούκα, τον οποίο προσφώνησε παρουσιάζοντάς τον στις προτάσεις για το Πολιτικό Συμβούλιο ως «τον δήμαρχό μας», κάτι που άρεσε και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Το δεύτερο που έμεινε ήταν το λογοπαίγνιο του Ανδρουλάκη με τον Ντίλιαν του Predator και τον θρύλο Μπομπ Ντίλαν. Θέλοντας να «πειράξει» τον πρωθυπουργό και τα όσα είχε πει στη Βουλή για το θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά είναι ότι τον Μπομπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι μας. Ο κ. Ντίλιαν ήθελε να μας ακούει όλους». Όλοι γέλασαν και χειροκρότησαν, σε μια ατμόσφαιρα κυριολεκτικά ωραία.