Ανδρουλάκης: Το άνοιγμα χωρίς face control στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα υπεροχής προς Τσίπρα

Η εκκίνηση έγινε και η αντεπίθεση ξεκίνησε... Με εμφανή στόχευση να δείξει προς όμορες και αντίπαλες δυνάμεις ότι μεγαλώνει και ότι είναι ο ανοιχτός φορέας που προσκαλεί και υποδέχεται όλες τις προσωπικότητες και τα σχήματα του προοδευτικού χώρου, το ΠΑΣΟΚ προέβη στις πρώτες ανακοινώσεις ενός γενναίου -και χωρίς face control- ανοίγματος.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκμυστηρεύονται στον FLASH τους λόγους για τους οποίους η πρωτοβουλία της Επιτροπής Σκανδαλίδη για τη συμπαράταξη και τη διεύρυνση, τους κάνει να χαμογελούν.

Πρώτον, διότι επιβεβαιώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος εκφραστής στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση και το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την πολιτική αλλαγή.

Δεύτερον και πλέον σημαντικό στον έντονο ανταγωνισμό που καταγράφεται στην «αντιδεξιά – αντιμητσοτακική πολυκατοικία», όπου επιχειρεί να πλασαριστεί και ο Αλέξης Τσίπρας ως ο έχων τα πρωτεία, είναι το γεγονός ότι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιλέγουν να συνταχθούν με το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, αλλά με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό ερμηνεύεται από παράγοντες της ηγεσίας ως σαφή ένδειξη πολιτικής υπεροχής και προβαδίσματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Τρίτον, επειδή μετά από ένα μακρύ διάστημα σφοδρής κριτικής που δεχόταν το ΠΑΣΟΚ ότι περιχαρακώνεται και απομονώνεται, εμπράκτως αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή καλοδέχεται -χωρίς προαπαιτούμενα- στελέχη που είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια.

«Έχουμε βαθιά συναίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο ευρύτερος διάλογος με τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, χωρίς αποκλεισμούς και ηγεμονισμούς», είπε σε αυτό το πνεύμα χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης, υπενθυμίζοντας ότι το κάλεσμα εξακολουθεί να είναι ενεργό.

«Θέλουμε όσους αγωνιούν για το παρόν και το μέλλον της χώρας, όσους αντιλαμβάνονται την πολιτική αλλαγή ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις ερχόμενες εκλογές. Όσους αρνούνται την σημερινή πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όσους θέλουν και πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που κυβερνάται η χώρα. Τους καλούμε να συμπαραταχθούν μαζί μας. Να συζητήσουμε τις θέσεις του Κινήματος για το Συνέδριο. Να διασφαλίσουμε την πολιτική τους συμμετοχή στις διαδικασίες του. Να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές προγραμματικές του θέσεις», σημείωσε.

Οι κινήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και όσες θα ακολουθήσουν, είναι πολύ προσεκτικές για να μη σταλούν λανθασμένα μηνύματα και να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις που θα φουντώσουν εσωκομματικές εστίες, οι οποίες πάντως σιγοκαίνε ακόμη. Γι’ αυτό δεν ανακοινώθηκαν σε αυτή τη φάση εν ενεργεία βουλευτές αλλά και γι’ αυτό διευκρινίστηκε ότι η διεύρυνση του χώρου «δεν θα γίνει με στενά κομματικούς όρους ούτε υποτάσσεται σε τοπικούς συσχετισμούς και επιδιώξεις. Δεν σχετίζεται με υποχρεωτική κομματική ένταξη, ούτε συνδέεται με βουλευτική υποψηφιότητα».

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τα νέα κύματα των ανακοινώσεων με σκοπό τη δημιουργια επιτροπών συμπαράταξης και διεύρυνσης σε καθεμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ -όπως έχει γράψει ο FLASH- σχεδιάζεται και η πραγματοποίηση μεγάλης εκδήλωσης στην Αθήνα.

Ανθρωπογεωγραφία

Σε ό,τι αφορά τους 44 πρώτους της επιτροπής, η ανθρωπογεωγραφία και οι πολιτικές τους διαδρομές των κυριότερων εξ αυτών έχουν ως εξής:

Η μία βασική κατηγορία αποτελείται από πασοκογενείς πρώην υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποχώρησαν και συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι Γιάννης Πανούσης, Μάρκος Μπόλαρης, Γεωργία Γεννιά, Γιάννης Καραγιάννης, Ζωή Καρκούλια, Νίκος Μαδεμλής, Άγης Τάτσης Αντώνης Μαρκούλης, Γιώργος Παπαμάρκου, Τζούλιαν Χατζίου κ.α.

Η επόμενη κατηγορία απαρτίζεται από στελέχη με οργανική σχέση ή απλά φίλα προσκείμενα, πρώην υπουργούς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, από διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις (αριστερόστροφοι, κεντρογενείς, εκσυγχρονιστές κτλ) που είχαν αδρανοποιηθεί ή αποστασιοποιηθεί και τώρα επαναδραστηριοποιούνται. Μερικοί εξ αυτών είναι οι Θόδωρος Παπαθεοδώρου, Λευτέρης Τζιόλας, Γιάννης Τσακλίδης, Φώτης Χατζημιχάλης, Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος, Ροδούλα Ζήση, Αλέκος Βούλγαρης, Μαρία Θεοχάρη, Κώστας Μαμέλης, Γιώργος Σακελλίων, Χρήστος Σμυρλής, Πέτρος Σφηκάκης, Γιάννης Καλογήρου, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης κ.α.

Και μια άλλη μικρότερη κατηγορία είναι οι καλλιτέχνες όπως η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου και οι αυτοδιοικητικοί όπως οι πρώην δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και ο αντιδήμαρχος Αγίας Παρασκευής Σωτήρης Παπαμιχαήλ.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν τέλος κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο όπως οι Δημήτρης Κωνσταντόπουλος - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης, Βαγγέλης Αργύρης, πρώην βουλευτής, Θοδωρής Μαργαρίτης και Γεράσιμος Γεωργάτος μέλη της Ανανεωτικής Αριστεράς, Κώστας Καραχάλιος, πρώην μέλος κίνησης ΠΡΑΤΤΩ, Απόστολος Πόντας από την ΕΔΕΜ, Σούλα Μερεντίτη πρώην βουλευτής, εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων κτλ

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση κοπής πίτας των νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Οργανωτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ για να καταλήξει στα διαδικαστικά του συνεδρίου (πχ μέτρο εκλογής συνέδρων), καθώς την προηγούμενη φορά είχε υπάρξει διχογνωμία. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα κορυφαία στελέχη δίνουν ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία, ενώ την Κυριακή συγκαλείται η Ολομέλεια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, μια συνεδρίαση που θα δώσει το έναυσμα για το συνέδριο του Μαρτίου.

Στις ανακοινώσεις της χθεσινής ημέρας εντάσσεται και αυτή της Επιτροπής Συντονισμού για το έργο των Τομέων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ,, η οποία αποτελείται από τους Αθανάσιο Ζαννιά, Κώστα Μπελτεγρή, Ελίζα Πολίτη, Γιάννη Ράπτη και Νατάσα Χαλιάπα.