Ανησυχία για το δημογραφικό: Απειλούνται 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2050

Το καμπανάκι κινδύνου κρούει ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ, για τη Δυναμική των Πληθυσμών, Άρης Αλεξόπουλος, για τις δημογραφικές και εργασιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα απηύθυνε ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ, για τη Δυναμική των Πληθυσμών, Άρης Αλεξόπουλος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, ο κ. Αλεξόπουλος τόνισε ότι «γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο και μετακινούμαστε περισσότερο», περιγράφοντας μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει την αγορά εργασίας.

Μείωση 30% στον παραγωγικό πληθυσμό

Ο κ. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι ο παραγωγικός πληθυσμός της χώρας, ηλικίας 15 έως 64 ετών, θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2050.

«Σήμερα είμαστε στα 6,6 εκατομμύρια. Το 2050 θα είμαστε 30% λιγότεροι», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει άμεσο οικονομικό αποτύπωμα. Μάλιστα, εάν δεν ενισχυθεί η παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό, η χώρα κινδυνεύει να καταγράψει μείωση στο ΑΕΠ κατά 15%.

«Δεν βρίσκουν προσωπικό – 1 άνεργος για 10 κενές θέσεις»

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ ανέδειξε και το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στην ελληνική αγορά. Όπως είπε: «Οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό σε ποσοστό 75%. Ενώ πριν την πανδημία είχαμε έναν άνεργο για μια κενή θέση, σήμερα έχουμε έναν άνεργο για δέκα κενές θέσεις». Σημείωσε ότι πολλοί άνεργοι είτε δεν θεωρούν ελκυστικές τις διαθέσιμες θέσεις είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες.

Παράλληλα επεσήμανε ότι ειδικότητες όπως υδραυλικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων και χειριστές κλαρκ παρουσιάζουν σοβαρό έλλειμμα.

«Έμφυλος και ηλικιακός ρατσισμός στις προσλήψεις»

Ο κ. Αλεξόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. «Στις γυναίκες η ανεργία είναι στο 12%, στους άνδρες στο 6%. Από τα 3 εκατομμύρια γυναίκες εργάζονται 1,8 εκατομμύριο», ανέφερε, κάνοντας λόγο για φαινόμενα «έμφυλου ρατσισμού» στην επαγγελματική ένταξη.

Παράλληλα επεσήμανε ότι μεγάλος αριθμός πολιτών 55–64 ετών μένει εκτός αγοράς εργασίας. «Από τα 1,5 εκατομμύρια, τα 700.000 είναι εκτός. Και εδώ υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός», σημείωσε.