Άννα Φρανκ: Μέσα στο σκοτάδι του ναζιστικού κυνηγιού, ο άνθρωπος που την έκρυψε

Μία από τις λιγότερο γνωστές αλλά συγκλονιστικές μορφές της ιστορίας της Άννας Φρανκ φέρνει στο προσκήνιο το «Anne Frank House», με αφιέρωμα στον Βίκτορ Κούγκλερ, έναν από τους έξι ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένεια Φρανκ και τους υπόλοιπους ενοίκους του Μυστικού Παραρτήματος να κρυφτούν από τις ναζιστικές διώξεις κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Βίκτορ Κούγκλερ εργαζόταν στην επιχείρηση του Ότο Φρανκ από το 1933 και όταν του ζητήθηκε την άνοιξη του 1942 να βοηθήσει την οικογένεια να κρυφτεί, δεν δίστασε ούτε στιγμή. «Ήταν φίλοι μου. Δεν μπορούσα να τους αφήσω να σφαγιαστούν από τους Γερμανούς», είχε δηλώσει αργότερα.

Η ιδέα πίσω από τη διάσημη βιβλιοθήκη

Από τις 6 Ιουλίου 1942 έγινε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές όσων κρύβονταν στο Μυστικό Παράρτημα. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πρότεινε να κρυφτεί η είσοδος της κρυψώνας πίσω από μια περιστρεφόμενη βιβλιοθήκη, η οποία κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του 1942 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της ιστορίας της Άννας Φρανκ.

Παράλληλα, μαζί με τον Γιοχάνες Κλάιμαν διατήρησε σε λειτουργία τις επιχειρήσεις του Ότο Φρανκ, εξασφαλίζοντας πόρους για τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονταν στην κρυψώνα, ενώ τους προμήθευε εφημερίδες, περιοδικά και άλλα απαραίτητα είδη.

H περιστρεφόμενη βιβλιοθήκη /REUTERS

Συνελήφθη από τους ναζί και επέζησε

Στις 4 Αυγούστου 1944, όταν οι ναζί εντόπισαν το Μυστικό Παράρτημα, ο Κούγκλερ συνελήφθη μαζί με τους ανθρώπους που προστάτευε. Μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα κράτησης και, τον Μάρτιο του 1945, κατάφερε να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια αναγκαστικής πορείας προς τη ναζιστική Γερμανία, εκμεταλλευόμενος επίθεση συμμαχικών αεροσκαφών.

Μετά τον πόλεμο αφιερώθηκε στη διατήρηση της μνήμης της Άννας Φρανκ, δίνοντας διαλέξεις για την ιστορία της. Το 1973 αναγνωρίστηκε από το Ισραήλ ως «Δίκαιος των Εθνών», μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους που βοήθησαν την οικογένεια Φρανκ.

Ο Βίκτορ Κούγκλερ πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου 1981, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία θάρρους, ανθρωπιάς και αυταπάρνησης που συνεχίζει να συγκινεί ολόκληρο τον κόσμο.