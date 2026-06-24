Άνω κάτω πτήση για Χανιά: Δύο Λευκορωσίδες κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο, τραυμάτισαν αστυνομικό

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Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν δύο επιβάτιδες σε πτήση από τη Βαρσοβία για τα Χανιά, με αποτέλεσμα την επεισοδιακή σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι δύο γυναίκες από τη Λευκορωσία, ηλικίας 45 και 47 ετών, κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο, κάτι που -όπως είναι γνωστό- απαγορεύεται ρητά.

Παράλληλα, οι δύο «απείθαρχες» επιβάτιδες φώναζαν και δεν συναργάζονταν με το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Χανίων, οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν, ωστόσο η μία εξ αυτών άρχισε να κλωτσάει τον αστυνομικό που της πέρασε χειροπέδες, με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί κάταγμα.

Μάλιστα, ο ένστολος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε.