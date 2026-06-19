Άνω Λιόσια: Είχε φτιάξει σύστημα με 14 ηχεία στο αυτοκίνητό του - Συνελήφθη για ηχορύπανση

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 19χρονος στα Άνω Λιόσια, ο οποίος είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του ένα υπερενισχυμένο ηχοσύστημα, προκαλώντας έντονη όχληση στους κατοίκους της περιοχής.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που περιπολούσαν στην περιοχή αντιλήφθηκαν μουσική σε εξαιρετικά υψηλή ένταση και ακολούθησαν τον θόρυβο, εντοπίζοντας ένα Smart από το οποίο προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε τοποθετήσει συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηχοσύστημα που λειτουργούσε σε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην ΕΡΤ, το συγκεκριμένο όχημα έκανε συχνά την εμφάνισή του στους δρόμους των Άνω Λιοσίων με τη μουσική στο μέγιστο, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία και προκαλώντας παράπονα, κυρίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ. ο νεαρός είχε εγκαταστήσει ένα εντυπωσιακό ηχητικό σύστημα στο μικρό όχημα, με πληθώρα ηχείων, γούφερ και ενισχυτών.