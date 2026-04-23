Από το Hilton στο The Ilisian: Πολυτελής διαμονή και υψηλή γαστρονομία στο νέο στολίδι της Αθήνας

Μετά από χρόνια αναμονής, το εμβληματικό κτήριο που για δεκαετίες στέγαζε το θρυλικό ξενοδοχείο Hilton Athens άνοιξε ξανά τις πόρτες του ως Conrad Athens The Ilisian, επιστρέφοντας δυναμικά στον χάρτη της διεθνούς φιλοξενίας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας.

Η επανεκκίνηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 63 χρόνων από την πρώτη λειτουργία του ξενοδοχείου το 1963. Το νέο concept φιλοδοξεί να συνδέσει την ιστορική κληρονομιά του κτηρίου με μια σύγχρονη, πολυτελή εμπειρία αστικής φιλοξενίας, επανατοποθετώντας το στην καρδιά της αθηναϊκής ζωής και της διεθνούς σκηνής.

Η άφιξη του Conrad Athens The Ilisian στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί και την πρώτη παρουσία της Conrad Hotels & Resorts στη χώρα, φέρνοντας μαζί της τη χαρακτηριστική φιλοσοφία του brand που συνδυάζει τολμηρό design, σύγχρονη πολυτέλεια και μια πιο βιωματική σχέση με τον προορισμό. Η Αθήνα, με το έντονο ιστορικό και πολιτιστικό της αποτύπωμα, αποτελεί το σκηνικό για αυτή τη νέα είσοδο στην αγορά της υψηλής φιλοξενίας.

Το όνομα «THE ILISIAN» αντλεί την έμπνευσή του από τον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση του νέου προορισμού με την τοπική ταυτότητα της ελληνικής πρωτεύουσας. Η επιλογή αυτή επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση του κτηρίου όχι μόνο με την ιστορία της περιοχής, αλλά και με τους ανθρώπους που τη ζουν και τη διαμορφώνουν καθημερινά.

Ο πολυδιάστατος προορισμός φιλοξενίας και εμπειριών στην καρδιά της Αθήνας

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες, συγκαταλεγόμενα μεταξύ των πιο ευρύχωρων επιλογών διαμονής στην πόλη. Εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα του THE ILISIAN, ενός νέου πολυλειτουργικού προορισμού που επανασυστήνει το κτήριο μέσα από έναν συνδυασμό φιλοξενίας, ιδιωτικών κατοικιών των brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώρων γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, καθώς και εγκαταστάσεων ευεξίας.

Στο επίκεντρο του συγκροτήματος βρίσκεται η μεγάλη εξωτερική πισίνα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει και το House of NYNN, μια σύγχρονη λέσχη μελών που ενισχύει τον κοινωνικό και lifestyle χαρακτήρα του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του project, το νέο συγκρότημα φιλοδοξεί να αποτυπώσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που ήδη αποτελεί κομμάτι της «κληρονομιάς» του κτηρίου, μέσα από εμπειρίες που αναδεικνύουν μια αυθεντική και σύγχρονη εκδοχή της Αθήνας. Με σεβασμό στην πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης, επιχειρεί να γεφυρώσει τις διεθνείς τάσεις της φιλοξενίας και του lifestyle με το τοπικό στοιχείο, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το νέο γαστρονομικό talk of the town

Ένας νέος γαστρονομικός προορισμός διαμορφώνεται στο κέντρο της Αθήνας μέσα από το Conrad Athens The Ilisian, όπου η εμπειρία της φιλοξενίας επεκτείνεται σε ένα ευρύ και πολυεπίπεδο οικοσύστημα εστίασης. Συνολικά εννέα διαφορετικά concepts συνθέτουν μια διαδρομή γεύσεων και στιγμών που εκτείνεται από το πρωί έως αργά το βράδυ, φέρνοντας σε επαφή τόσο τους Αθηναίους όσο και τους διεθνείς επισκέπτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Byzantino Grande Brasserie, το οποίο κάνει ταυτόχρονα πρεμιέρα με το ξενοδοχείο και επανασυστήνεται ως η πρώτη grande brasserie της Αθήνας, σε σχεδιασμό του Tristan Auer. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Άγγελου Λάντου, το εστιατόριο παρουσιάζει ένα μενού που ισορροπεί ανάμεσα στη γαλλική και την ελληνική γαστρονομική παράδοση, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με επιλογές από cheese master, προσεγμένους συνδυασμούς κρασιών και γλυκές δημιουργίες μέσα από το Byzantino Chocolaterie & Patisserie.

Ο ίδιος σεφ υπογράφει και το Athenian Lounge, έναν χώρο που λειτουργεί από την πρώτη ημέρα του ξενοδοχείου ως σημείο συνάντησης για κάθε στιγμή της ημέρας, με κλασικά cocktails και γνώριμες γεύσεις σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον.

Σε δεύτερη φάση, το εμβληματικό Galaxy επιστρέφει ανανεωμένο ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club, επανατοποθετώντας το rooftop ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς της πόλης. Το γαστρονομικό τοπίο του The Ilisian θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με διεθνή concepts που κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Αθήνα, ενώ ήδη λειτουργεί και το ιαπωνικό Onuki, σε σχεδιασμό του γραφείου Yabu Pushelberg, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στο συνολικό culinary experience του προορισμού.

Ένα αθηναϊκό τοπόσημο επαναπροσδιορίζεται

Άμεσα αναγνωρίσιμο απ' όλες τις γενιές Αθηναίων, το κτήριο όπου στεγάζεται το Conrad Athens The Ilisian είναι βαθιά συνυφασμένο με την κοινωνική και πολιτιστική μνήμη της πόλης.

Στις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο πρωτοπόρος Έλληνας καλλιτέχνης Γιάννης Μόραλης, τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί και αναδεικνύονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Οι συνθέσεις, εμπνευσμένες από το αρχαιοελληνικό θεματολόγιο, ενσωματώνουν σύμβολα όπως η θεά Αθηνά, το πλοίο, ο βωμός με προσφορές, οι αυλητρίδες και το άλογο. Αποδοσμένα με σύγχρονη εικαστική γραφή, μέσα από καμπύλες, σπείρες και ευθείες γραμμές, συγκροτούν ένα διαχρονικό σύμβολο του ταξιδιού, της επικοινωνίας και της επιστροφής στην πόλη.

Κατά τις βραδινές ώρες, η πρόσοψη αναδεικνύεται μέσα από τον προσεκτικά μελετημένο φωτισμό, την επιμέλεια του οποίου υπογράφει η βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, προσδίδοντας νέα δυναμική και λάμψη στη νυχτερινή εικόνα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects. Στο εσωτερικό, οι χώροι που έχουν σχεδιαστεί από την AvroKO αναβιώνουν την αισιοδοξία της χρυσής εποχής του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας διατηρημένα mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη. Την επιμέλεια του εικαστικού προγράμματος --και τη διαμόρφωση του lobby σε συνεργασία με την AvroKO-- υπογράφει η Mare Studio, ως art consultant και curator του ξενοδοχείου.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens, διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη. Το ξενοδοχείο προσφέρει τη μεγαλύτερη συλλογή από σουίτες στην Αθήνα - τρεις Presidential και μία Royal - ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση. Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός του κτηρίου είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

Ο Simon Vincent, CBE, President, Europe, Middle East and Africa της Hilton δήλωσε σχετικά με το άνοιγμα: «Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για τη Hilton στην Ευρώπη, με βασικούς παράγοντες ανάπτυξης την αυξημένη ζήτηση των επισκεπτών και τη στρατηγική στροφή στην ποιοτική, δωδεκάμηνη τουριστική ανάπτυξη. Με το χαρτοφυλάκιό μας στην Ελλάδα να έχει αυξηθεί από λίγα ξενοδοχεία πριν από μερικά χρόνια σε πάνω από πενήντα σήμερα, και με ακόμη περισσότερα έργα σε εξέλιξη, η έναρξη λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στην Αθήνα και την Ελλάδα ως κορυφαίο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό».

Ο Dino Michael, Senior Vice President και Global Category Head της Hilton Luxury Brands, δήλωσε: «Η Αθήνα είναι μία από εκείνες τις σπάνιες πόλεις όπου η ιστορία, η δημιουργικότητα και η σύγχρονη ζωή συνυπάρχουν και βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Αυτός ο ξεχωριστός συνδυασμός καθιστά την πόλη εξαιρετικά ελκυστική για την Conrad. Σκοπός του Conrad Athens The Ilisian είναι να επαναφέρει στη ζωή ένα εμβληματικό κτήριο με τρόπο που θα σέβεται το παρελθόν του, ενώ ταυτόχρονα θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας».

Ο Νάσος Παπάζογλου, General Manager του Conrad Athens The Ilisian, πρόσθεσε: «Το Hilton Αθηνών άνοιξε τις πόρτες του την ίδια ακριβώς ημέρα, το 1963 και για δεκαετίες διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Αθήνας. Όραμά μας είναι να τιμήσουμε αυτή την κληρονομιά, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ξενοδοχείο ανοιχτό, ζωντανό και σε διαρκή διάλογο με τη σύγχρονη πόλη. Από τον τρόπο που οι επισκέπτες κινούνται στους χώρους, έως το πώς γευματίζουν, χαλαρώνουν και ανακαλύπτουν την Αθήνα, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αυθεντική αίσθηση οικειότητας και σύνδεσης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ