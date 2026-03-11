Ανωνυμία στο διαδίκτυο: Μια «ιδέα» Μαρινάκη που ανοίγει δύσκολες συζητήσεις

Για την εκδήλωση σχετικά με τα Fake News υπό τον τίτλο Athens Alitheia Forum που σήκωσε αρκετή «σκόνη» θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως καθώς όπως έχει γράψει ο FLASH o Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του απόψε είναι εξαιρετικά πιθανό να δώσει το περίγραμμα της παρέμβασης που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση για τους ανήλικους και την πρόσβασή τους στα Social Media.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου στο πάνελ όπου εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης - κυβερνητικός Εκπρόσωπος και αρμόδιος επί του Τύπου - ακούστηκε μια προσωπική του, όπως είπε, ιδέα η οποία μπορεί όμως να ανοίξει συζήτηση για ένα εξαιρετικά δύσκολο και εν πολλοίς δυσεπίλυτο θέμα.

Ανωνυμία στο διαδίκτυο.

«Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε να βγουν οι κουκούλες από το διαδίκτυο, όχι για την άποψη που δεν ποινικοποιείται αλλά για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Για να γνωρίζουμε όχι εμείς αλλά οι πλατφόρμες τα στοιχεία όσων βρίσκονται πίσω από ένα λογαριασμό». Αυτό είπε ο Μαρινάκης αναγνωρίζοντας ωστόσο πως πρόκειται για μια άποψη που εν πολλοίς δε μπορεί να γίνει πράξη.

Υπό την έννοια πως δεν είναι ένας αριθμός κινητού για τον οποίο απαιτείται μια ταυτότητα, το παράδειγμα δε το λέω εγώ, το είπε ο Μαρινάκης.

Αλλά για μια «ιδέα» που μπορεί, εξαιρετικά πιθανό είναι, να παραμείνει «ιδέα». Από τη στιγμή που μιλάμε για πλατφόρμες συμφερόντων εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις οποίες η πρόσβαση και η αναπαραγωγή περιεχομένου είναι ελεύθερη.