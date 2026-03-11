Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: Εντός του μήνα η ρύθμιση για social media και ανήλικους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιάννη Θεοχάρη και τον εκδότη του «Βήματος» Γιάννη Πρετεντέρη για την απειλή της παραπληροφόρησης.

«Η κυβέρνηση σύντομα θα ανακοινώσει τις οριστικές της αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες σε παιδιά κάτω των 15 ετών» είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως η ρύθμιση θα πρέπει να είναι απολύτως εφαρμόσιμη και δεν θα σκοντάφτει σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες. Όπως διευκρίνησε ο πρωθυπουργός, το πλαίσιο θα ανακοινωθεί έως το τέλος του μήνα.

Η περιβόητη φωτογραφία της «Αυριανής»

Επικαλούμενος την περιβόητη φωτογραφία της «Αυριανής» με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον τίτλο «Συνεργάτης των Ναζί» από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα της παραπληροφόρησης σε μία εποχή που οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται εκτός ορίων, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι θα πρέπει να αναδειχθούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία για τη διασταύρωση των πληροφοριών που δέχονται καθημερινά οι πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός μάλιστα επικαλέστηκε την πρόσφατη περίπτωση με την κόρη του Σοφία η οποία από συγκεκριμένη ιστοσελίδα εμφανίστηκε να επιστρέφει από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ.

«Το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο δεν απασχολεί μόνο εμένα αλλά και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται διάφοροι λογαριασμοί με χιλιάδες ακόλουθους εκφράζοντας μάλιστα την επιφυλακτικότητά του ως προς το εάν υπάρχει δυνατότητα νομικής παρέμβασης σε αυτό το τοπίο από τη στιγμή μάλιστα που Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντελώς διαφορετική λογική ως προς τα ζητήματα αυτά.

«Εθνικό ζήτημα η παραπληροφόρηση από το εξωτερικό»

«Η παραπληροφόρηση από το εξωτερικό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, το έχουμε ήδη δει εμείς αυτό στην περίπτωση της μεγάλης έντασης στην υπόθεση των Τεμπών, είχαν εντοπιστεί ψεύτικοι λογαριασμοί από το εξωτερικό που αναπαρήγαγαν εμπρηστικό περιεχόμενο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι ένα ζήτημα η ανωνυμία και ένα άλλο ζήτημα το ψεύτικο με τη δημιουργία λογαριασμών που ρίχνουν κηροζίνη στη φωτιά μιας είδησης και αυτό δε μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους ειδικά όταν υπάρχουν χώρες που έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν στις εκλογικές διαδικασίες και θα το ξανακάνουν, το 2027 είναι χρονιά με αρκετές εκλογές και αυτό είναι ένα ζήτημα αυτοπροστασίας» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν παρά το γεγονός ότι έχουν ακουστεί «τέρατα», η οικογένειά μου όμως οφείλει να αμυνθεί αλλά ο πολιτικός δεν μπορεί για «ψύλλου πήδημα» να κυνηγάει έναν δημοσιογράφο» συμπλήρωσε.

«Ποιοι έδωσαν βήμα σε απίθανους εμπειρογνώμονες που σχεδίαζαν βαγόνια που δεν υπήρχαν με θεωρίες για μπιτόνια που τα κουβαλούσαν ή δεν τα κουβαλούσαν; τα παραδοσιακά ΜΜΕ το έκαναν» είπε ο κ. Μητσοτάκης με την παρατήρηση ότι «το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της κοινωνίας».