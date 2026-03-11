Νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το «μπλόκο» των ανηλίκων στα social media

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα αφορούν το «μπλόκο» των ανηλίκων στην πρόσβαση σε social media.

Η παρέμβαση παραμένει σε εκκρεμότητα αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανασχεδιασμό και του κυβερνητικού σχεδιασμού. Ωστόσο όπως έγραψε ο FLASH, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή του παρέμβαση στο Συνέδριο για τα Fake News θα δώσει το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης.

Η νομική φόρμουλα κάθε άλλο παρά εύκολη άσκηση είναι καθώς η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα έχοντας όμως να χειριστεί εταιρείες κολοσσούς που χειρίζονται τις πλατφόρμες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που ήταν στο συνέδριο για τα Fake News έφυγε βιαστικά από το πάνελ του καθώς έπρεπε να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου για μία ακόμη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media.