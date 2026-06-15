Αντιδράσεις για στρατιωτικό που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο: «Δεν έκανα κάτι κακό», λέει ο ίδιος

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι εικόνες με Έλληνα αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος έδωσε όρκο μετά την προαγωγή του στο Δωδεκάθεο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, στην οποία αναφερόταν ότι η ορκωμοσία προαγωγής του αξιωματικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για μια «σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα», καθώς, όπως υποστηρίζεται, για πρώτη φορά η διαδικασία συνοδεύτηκε από «το τυπικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας» παράλληλα με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο.



«Δεν έκανα κάτι κακό»

Ο ίδιος ο αξιωματικός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στον Δία ή σε άλλη θεότητα του Δωδεκάθεου. Μιλώντας στο «Live News», υποστήριξε ότι ακολούθησε κανονικά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο και ότι το θρησκευτικό μέρος της διαδικασίας αφορούσε αποκλειστικά τον ιερέα και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

«Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση προκάλεσε πρόσθετες αντιδράσεις εξαιτίας αναρτήσεων του στρατιωτικού στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες σχετίζονται με την Αρχαία Ελλάδα αλλά και με απόψεις κατά των εμβολίων.

Εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, υποστήριξαν ότι η θρησκεία τους αναγνωρίστηκε επίσημα το 2017 και ότι οι ιερείς της έχουν τη δυνατότητα να τελούν γάμους και ορκωμοσίες. Όπως ανέφεραν, οι τελετές τους περιλαμβάνουν προσφορές, ύμνους και προσευχές προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.

Οι υποστηρικτές του Δωδεκάθεου εκτιμούν ότι αριθμούν περίπου 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα, ενώ συχνά διοργανώνουν εκδηλώσεις και τελετές που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση.