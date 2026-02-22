Αντιδράσεις για τουρίστα που σήκωσε βρέφος πάνω από καταρράκτη 80 μέτρων για να το βγάλει φωτογραφία

Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η κίνηση ενός τουρίστα στους καταρράκτες Ιγκουασού, στην Αργεντινή, όταν σήκωσε ένα βρέφος πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα εξέδρας στην προσπάθειά του να το βγάλει φωτογραφία με φόντο τα νερά που χύνονται από ύψος περίπου 80 μέτρων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους επισκέπτες, με τις εικόνες να αναδημοσιεύονται από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης και να προκαλούν επικρίσεις στα social media.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν διακρίνεται ο άνδρας να κρατά το μωρό έξω από το κιγκλίδωμα ασφαλείας, πάνω από το κενό, ενώ μια γυναίκα φαίνεται να το φωτογραφίζει.

¿Qué opinas?



📍 Una escena generó indignación entre turistas en la zona de la Garganta del Diablo, dentro del Parque Nacional Iguazú. Un adulto fue captado sosteniendo a un bebé por encima de la baranda de seguridad, a pocos metros del vacío, aparentemente para tomar una foto.… pic.twitter.com/S4rEwiAnup — RLC Noticias (@rlcnoticias) February 19, 2026

Η εξέδρα που απεικονίζεται ορθώνεται πάνω από τον καταρράκτη Garganta del Diablo («Λαιμός του Διαβόλου») που έχει ύψος 80 μέτρα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Diario Epoca: «Ριψοκινδύνεψε να στείλει το παιδί του στον πάτο του Λαιμού του Διαβόλου για μια φωτογραφία».

Αντιμέτωπος με κυρώσεις

Οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου, με τους χρήστες στα social media να κάνουν λόγο για επικίνδυνη και ανεύθυνη συμπεριφορά.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται την εξέδρα θέασης στο συγκεκριμένο σημείο παρενέβη δημόσια, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί ζήτημα και ατομικής ευθύνης.

Ο διάδρομος στους καταρράκτες, δημοφιλές αξιοθέατο της περιοχής, είναι εξοπλισμένος με προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ υπάρχουν πολλές προειδοποιητικές πινακίδες που καλούν τους επισκέπτες να μην γέρνουν ή να μην υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Metro, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις και απαγόρευση πρόσβασης στην περιοχή.

Εάν τελικά ταυτοποιηθεί ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται στις φωτογραφίες, ενδέχεται να του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου και σε άλλα εθνικά πάρκα της Αργεντινής.