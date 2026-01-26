Τρόμος για τουρίστες στη Σρι Λάνκα: Ελέφαντας επιτέθηκε στο βανάκι που επέβαιναν

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια ομάδα Ρώσων τουριστών στη Σρι Λάνκα όταν κατά τη διάρκεια σαφάρι για να δουν από κοντά ελέφαντες ένα από τα άγρια θηρία τους επιτέθηκε.

Το ζώο τριών τόνων άρχισε να κουνάει με μανία το όχημα στο οποίο επέβαιναν σε μια προσπάθεια να το ανατρέψει, με την ομάδα να βιντεοσκοπεί τη σοκαριστική στιγμή πριν τραπούν όλοι σε φυγή.

Στη συνέχεια, ο ελέφαντας χρησιμοποίησε την προβοσκίδα του για να σπάσει την πόρτα του μικροβαν, αναζητώντας περισσότερα φρούτα από μέσα, αφού ένας από τους τουρίστες που βρίσκονταν μέσα στο όχημα του πρόσφερε φαγητό.

Λίγα λεπτά, ακούστηκε ένας προειδοποιητικός πυροβολισμός από έναν εκπαιδευμένο οδηγό σε μια προσπάθεια να διώξει το θηριώδες ζώο.

Μεταξύ της ομάδας των τουριστών ήταν και ένα αγόρι 11 ετών, το οποίο εγκατέλειψε το όχημα χωρίς τα παπούτσια του.

Μια από τις τουρίστριες που βίωσε το τρομακτικό γεγονός ανέφερε στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Telegram: «Παραλίγο να χάσουμε τη ζωή μας. [Πλησιάζαμε] με το αυτοκίνητο έναν ελέφαντα, έναν άγριο ελέφαντα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι στη Σρι Λάνκα. Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα κατέγραφα ένα βίντεο, χωρίς να γνωρίζω καθόλου ότι μια γλυκιά στιγμή ταΐσματος θα μετατρεπόταν σε τέτοιο χάος. Αυτή είναι άλλη μια φοβία που προστέθηκε!».

Στη συνέχεια προσέθεσε «Ο γιος μας έτρεξε ξυπόλητος κατά μήκος του δρόμου και το αυτοκίνητο έμεινε χωρίς πόρτα. [Ένας ελέφαντας] μπορεί να σε ποδοπατήσει ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα δεν περιμέναμε ένα τέτοιο τέλος!».

Ως εκ θαύματος, κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Μέσα στο χάος που ακολούθησε, η οικογένεια είπε: «Το τηλέφωνο έγινε κομμάτια, δόξα τω Θεώ που υπάρχει το προστατευτικό γυαλί. Θα οδηγήσουμε χωρίς πόρτα».

