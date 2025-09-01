Αντικειμενικές αξίες: Στον «πάγο» οι διορθώσεις σε 12 Δήμους - Το 2027 οι αποφάσεις

Νέα παράταση στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε 36 ζώνες 12 Δήμων της χώρας προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών παρα το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό οι ενστάσεις για τιμές «εκτός πραγματικότητας» έχουν γίνει αποδεκτές.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο οι οριστικές αποφάσεις για την αναμόρφωση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές παραπέμπεται για τα τέλη του 2027 οπότε αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η επανεξέταση των αντικειμενικών τιμών σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι 169 δήμοι είχαν προσφύγει στον υπουργείο Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2023 θεωρώντας ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι αισθητά υψηλότερες από τις εμπορικές ζητώντας «κούρεμα» ακόμα και πάνω από 50% ή και επαναφορά τους στα επίπεδα του 2018.

Οι 12 δήμοι που κατέθεσαν τεκμηριωμένα αιτήματα

Ωστόσο μόνο οι 12 δήμοι υπέβαλαν στην Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα αιτήματα για αναπροσαρμογή των τιμών στους οποίους περιλαμβάνονται οι Δήμοι Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Βριλησσίων , Χαλανδρίου , Γλυφάδας , Πειραιά , Ιθάκης, Καρπάθου , Λουτρακίου, Σύμης , Πύργου , Ρόδου και Λέρου . Οι υπόλοιπες ενστάσεις μεταξύ των οποίων και του μεγαλύτερου δήμου της χώρας, του Δήμου Αθηναίων απορρίφθηκαν καθώς δεν συνοδεύονταν με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα οι ιδιώτες εκτιμητές θα έπρεπε εντός 15 εργάσιμων ημερών να ολοκληρώσουν το έργο τους και στη συνέχεια να παραδώσουν το πόρισμά τους στον υπουργό Οικονομικών ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση, αλλά δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και η υπόθεση παρέμεινε στα συρτάρια.

Επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε νέες περιοχές

Αντίθετα προχωρά ο σχεδιασμός για την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού σε 2.167 περιοχές η στο υπόλοιπο 1,5% της επικράτειας όπου έλειπαν τα απαιτούμενα πολεοδομικά στοιχεία. Με τις νέες εντάξεις θα δοθεί τέλος οδηγούν σε στρεβλώσεις της φορολογητέας αξίας των ακινήτων και σε διενέξεις φορολογούμενων με τις φορολογικές αρχές καθώς μέχρι σήμερα οι τιμές στις περιοχές καθορίζονται βάσει συγκριτικών και συχνά αυθαίρετων στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση έναντι εκείνων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Νέες αντικειμενικές αξίες σε Αττική και επαρχία

Στο πλαίσιο αυτό στην Αττική για πρώτη φορά θα αποκτήσουν αντικειμενικές αξίες περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, Αγία Μαρίνα, Χάρακας, Δασκαλειό, περιοχές από το Πόρτο Ράφτη , περιοχές σε Σαλαμίνα , Κύθηρα , Αίγινα ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το αντικειμενικό σύστημα θα επεκταθεί σε Αχαΐα (Διακοπτό, Αιγείρα, Πλάτανος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος), στην Ηλεία (Κυλλήνη, Αρχαία Ολυμπία), στα Τρίκαλα (Περτούλι, Ελάτη, Πύλη, Καστράκι) στη Φλώρινα (Αμύνταιο, Αγιος Παντελεήμονας, Πρέσπες, Φιλώτας, Δροσοπηγή, Πισοδέρι, Κρυσταλλοπηγή, Μελίτη).

«Πάγωμα» τιμών μέχρι το 2027

Στο μεταξύ αν και η ψαλίδα μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών έχει ανοίξει από την τελευταία προ τριετίας αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών λόγω της ανόδου των τιμών στην κτηματαγορά το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να μην «πειράξει» τις αντικειμενικές τιμές τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2027 με το σκεπτικό το «πάγωμα» σε συνδυασμό με τις άλλες κυβερνητικές παρεμβάσεις όπως

η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες μέχρι τα τέλη του 2026 και η επιστροφή ενός ενοικίου για όσους μισθώνουν πρώτη κατοικία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Νέες παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση

Σε αυτή την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται να ανακοινώσει νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.