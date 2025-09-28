Αντιμόνιο στη Χίο: Ο διαγωνισμός που μπορεί να αλλάξει τον ευρωπαϊκό χάρτη

Το αντιμόνιο επιστρέφει στο επίκεντρο των διεθνών αγορών ως στρατηγικό μέταλλο με κρίσιμη σημασία για την άμυνα, την ενέργεια και τη βιομηχανία. Από την αμυντική τεχνολογία και τις μπαταρίες νέας γενιάς μέχρι τα πυρίμαχα υλικά, το αντιμόνιο θεωρείται πλέον «χρυσάφι» για τις μεγάλες δυνάμεις.

Στις ΗΠΑ, η United States Antimony Corporation (USAC), σύμφωνα με τονErnest Scheyder και το πρακτορείο Reuters εξασφάλισε συμβόλαιο 245 εκατ. δολαρίων με το Πεντάγωνο, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την προμήθεια των στρατηγικών αποθεμάτων άμυνας. Η κίνηση αυτή δείχνει τη βούληση της Ουάσιγκτον να περιορίσει την κινεζική κυριαρχία στην παραγωγή του μετάλλου και στέλνει ισχυρό μήνυμα στις αγορές.

Γιατί είναι κρίσιμο το αντιμόνιο

Το αντιμόνιο είναι στη λίστα των «critical raw materials» της Ε.Ε. γιατί έχει αναντικατάστατες εφαρμογές:

ενισχύει κράματα μετάλλων για στρατιωτική χρήση,

χρησιμοποιείται σε μπαταρίες υψηλής απόδοσης,

αποτελεί βασικό στοιχείο για πυρίμαχα υλικά και ανθεκτικά κράματα.

Με την Κίνα να ελέγχει πάνω από το 70% της παγκόσμιας παραγωγής, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ αναζητούν επειγόντως εναλλακτικές πηγές, ώστε να εξασφαλίσουν την ενεργειακή και αμυντική τους αυτονομία.

Ο διαγωνισμός για το αντιμόνιο στη Χίο

Στο πλαίσιο αυτό, η Χίος βρίσκεται στο επίκεντρο με τον διεθνή διαγωνισμό που «τρέχει» στη Μελανιό για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αντιμονίου. Πρόκειται για δημόσιο ορυχείο 9 τ.χλμ., το οποίο είχε αξιοποιηθεί περιορισμένα στο παρελθόν και επαναπροκηρύσσεται με σύγχρονους όρους.

Η διαδικασία έχει δύο στάδια:

αρχικά, μη δεσμευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος,

στη συνέχεια, δεσμευτικές προσφορές για πολυετείς συμβάσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 30 χρόνια, εφόσον επιβεβαιωθούν επαρκή αποθέματα.

Το ελληνικό Δημόσιο θέτει σαφείς όρους: περιβαλλοντική συμμόρφωση, απασχόληση ντόπιου εργατικού δυναμικού και καταβολή royalties υπέρ του Δήμου Χίου.

Η επενδυτική διάσταση

Η αμερικανική συμφωνία λειτουργεί ως «σημείο αναφοράς» για το πού μπορεί να κινηθεί η αγορά. Αν οι γεωλογικές εκτιμήσεις στη Χίο επιβεβαιωθούν, το νησί μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό προμηθευτή αντιμονίου για την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας στην Ε.Ε. μια στρατηγική απάντηση στην κινεζική κυριαρχία.



Για τους επενδυτές, το project της Χίου ανοίγει τον δρόμο για μακροχρόνιες συμβάσεις, θεσμικές εγγυήσεις και αυξανόμενη ζήτηση, τόσο από την αμυντική βιομηχανία όσο και από την ενεργειακή τεχνολογία.

Η μεγάλη εικόνα

Η διεθνής συγκυρία μετατρέπει το αντιμόνιο από παραγνωρισμένο μέταλλο σε στρατηγικό «χαρτί». Η Χίος έχει τώρα την ευκαιρία να μπει δυναμικά στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών της Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό και γεωπολιτικό στίβο.