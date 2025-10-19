Το γερμάνιο των Μολάων βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των στρατηγικών μετάλλων της Ευρώπης

Στους Μολάους της Λακωνίας, ένα παλαιό κοίτασμα αναδεικνύεται σε στρατηγικό «χαρτί» για τη χώρα, βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μάχης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η αυστραλιανή Rockfire, μέσω της θυγατρικής της «Ελληνικά Ορυκτά Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», δρομολογεί νέο κύκλο ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εντοπισμό γερμανίου – ενός μετάλλου-κλειδί για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, που περιλαμβάνεται στις στρατηγικές ορυκτές πρώτες ύλες της Ε.Ε.

Με την πρόσφατη έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων από υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι Μολάοι τοποθετούνται δυναμικά στον «χάρτη» της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για στρατηγικά μέταλλα αυξάνεται εκθετικά.

29 νέες γεωτρήσεις – Η χαρτογράφηση του κοιτάσματος

Πρόκειται για 29 πρόσθετες γεωτρήσεις πυρηνοληψίας, που θα συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες 30, προσφέροντας πιο ακριβή εικόνα για τα αποθέματα. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση του κοιτάσματος και η εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης.

Οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν εντός αδειοδοτημένης περιοχής 5,69 τετρ. χιλιομέτρων, με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και μέτρων αποκατάστασης της δασικής βλάστησης έως τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Γερμάνιο: το «μέταλλο του μέλλοντος»

Το γερμάνιο αποτελεί ένα από τα 17 στρατηγικά ορυκτά της Ε.Ε. και παίζει καθοριστικό ρόλο σε τεχνολογίες αιχμής: από φωτοβολταϊκά και αισθητήρες υπερύθρων έως μικροτσίπ και οπτικές ίνες. Η σημασία του είναι τεράστια για τη βιομηχανία της πράσινης ενέργειας και της ψηφιακής μετάβασης, καθιστώντας τα ελληνικά κοιτάσματα εξαιρετικά πολύτιμα.

Η μελέτη σκοπιμότητας που ακολουθεί αναμένεται να δείξει το πραγματικό δυναμικό του κοιτάσματος, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή εκμετάλλευση και επενδυτική δραστηριότητα με διεθνές ενδιαφέρον.

Η Ελλάδα διεκδικεί θέση στο δεύτερο κύμα στρατηγικών έργων

Η χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στο δεύτερο κύμα στρατηγικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κρίσιμα μέταλλα.

Στο πρώτο κύμα είχε ήδη ενταχθεί το έργο της Metlen στη Βοιωτία για γάλλιο και σκάνδιο, ενώ τώρα η Ελλάδα προβάλλει σειρά ώριμων κοιτασμάτων, μεταξύ άλλων:

Νικελίου και κοβαλτίου

Αντιμονίου

Γερμανίου στους Μολάους

Παράλληλα, η ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) επαναξιολογεί παλαιά κοιτάσματα όπως του γραφίτη στην Ξάνθη, στις Θέρμες, του οποίου η ζήτηση εκτοξεύεται λόγω της χρήσης του στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Το στοίχημα της κοινωνικής συναίνεσης

Η επιτυχία των επενδύσεων δεν εξαρτάται μόνο από τα γεωλογικά δεδομένα αλλά και από τη στάση των τοπικών κοινωνιών.

Η πρόσφατη εμπειρία του διαγωνισμού για αντιμόνιο στη Χίο, όπου οι αντιδράσεις οδήγησαν την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), είναι χαρακτηριστική.

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσια ορυκτή βάση, όμως για να μετατραπεί σε ενεργό παίκτη στον ευρωπαϊκό χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών απαιτείται ισορροπία:

Ανάπτυξη με τεχνολογική επάρκεια

Σεβασμός στο περιβάλλον

Κοινωνική αποδοχή

Oι Μολάοι, όπως όλα δείχνουν, είναι μόνο η αρχή μιας νέας δυναμικής που μπορεί να αλλάξει τον ορυκτό χάρτη της χώρας.

Οι όροι του ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική προστασία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε αυστηρό πλαίσιο για την επένδυση στους Μολάους. Ενδεικτικά: