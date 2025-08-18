Αντισύλληψη: Σοκαριστικά χαμηλά τα ποσοστά χρήσης σε 71 χώρες – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η 18η Αυγούστου σηματοδοτεί την επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου αντισυλληπτικού χαπιού στις ΗΠΑ το 1960. Παρ’ όλα αυτά, 65 χρόνια αργότερα, η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει πολυτέλεια για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Πληθυσμού του ΟΗΕ (UNFPA), τα ποσοστά χρήσης σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης (προφυλακτικά, χάπια, σπιράλ) παρουσιάζουν τεράστιες διαφοροποιήσεις ανά τον κόσμο.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται χώρες όπως:

Φινλανδία με 74%

Καναδάς με 71%

Κίνα με 69%

Κούβα με 68%

Ελβετία με 68%

Η Ελλάδα, δυστυχώς, καταγράφει ποσοστό μόλις 50%, μένοντας πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά

Σύμφωνα με στοιχεία του Statista, κάτω από 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας χρησιμοποιούν αντισύλληψη σε χώρες όπως:

Ερυθραία

Μαυριτανία

Τσαντ

Αλβανία

Νότιο Σουδάν

Σομαλία

Σε 71 χώρες παγκοσμίως, μόλις το ένα τρίτο των γυναικών έχει πρόσβαση σε βασικά αντισυλληπτικά μέσα. Στη Νιγηρία, για παράδειγμα, μόλις το 14% των γυναικών χρησιμοποιεί αντισύλληψη, ενώ στο Αφγανιστάν μία στις πέντε γυναίκες.

Ο κίνδυνος για την υγεία και τα δικαιώματα

Η έλλειψη πρόσβασης σε αντισύλληψη δεν αφορά μόνο τον οικογενειακό προγραμματισμό αλλά και την προστασία της υγείας. Οι γυναίκες χωρίς επιλογή εκτίθενται σε επικίνδυνες εγκυμοσύνες, μη ασφαλείς αμβλώσεις, ενώ και τα δύο φύλα κινδυνεύουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.