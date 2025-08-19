Αυτή είναι η χώρα που ηγείται στην αντισύλληψη στην Ευρώπη - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Έχουν περάσει 65 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι, αλλά σχεδόν επτά δεκαετίες μετά, η αντισύλληψη εξακολουθεί να μην είναι μια εύκολα προσβάσιμη διαδικασία σε πολλές χώρες του πλανήτη.

Ακόμη και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πρόσβαση σε αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή αντισύλληψη παραμένει εξαιρετικά άνιση, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες χώρες οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο τελευταίος Άτλας Πολιτικής Αντισύλληψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα (EPF) δείχνει ότι 22 από τις 47 χώρες περιλαμβάνουν πλέον αντισυλληπτικά στα εθνικά τους συστήματα υγείας. Καλύπτονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής σε όλες εκτός από την Αυστρία.



Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Euronews, σημειώνει επίσης ότι σχεδόν το 1/4 των ευρωπαϊκών χωρών παρέχουν υψηλής ποιότητας, κυβερνητικούς ιστότοπους που προσφέρουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη.

Στο 17% των χωρών εξάλλου, η επείγουσα αντισύλληψη διατίθεται δωρεάν σε φαρμακεία ή δημόσια κέντρα υγείας.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με την αντισύλληψη

Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να ηγείται στην πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης. Η Γαλλία και το Λουξεμβούργο βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης με 93,2%, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο (91,6%), την Πορτογαλία (91,2%) και το Βέλγιο (90,3%).

Στο άλλο άκρο βρίσκονται η Πολωνία (33,2%), η Ουγγαρία (40%), η Κύπρος (42,1%), η Σλοβακία (44%) και -δυστυχώς- η Ελλάδα (49%), η οποία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη πρόσβαση στην αντισύλληψη.

«Με πληθυσμό 10,3 εκατομμύρια, η Ελλάδα έχει χαμηλό ποσοστό γεννήσεων στην εφηβεία (7/1.000 κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών). Το ποσοστό επικράτησης της σύγχρονης αντισύλληψης είναι χαμηλό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (24% γυναίκες ηλικίας 15-49 ετών). Συνολικά, ένα υψηλό ποσοστό της ζήτησης για αντισυλληπτικά ικανοποιείται με σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης (68%)», σημειώνει ο Άτλας για τη χώρα μας.

Οι ερευνητές που συνέταξαν τον Άτλαντα του 2025 αναγνώρισαν τις πολιτικές εξελίξεις σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Συνέστησαν επίσης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επεκτείνουν την κάλυψη, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής (ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και να παρακολουθούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την εγγύηση της αναπαραγωγικής αυτονομίας για όλους τους Ευρωπαίους.



Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 8,5% των γυναικών στην Ευρώπη ηλικίας 15-49 ετών επιθυμούν να διακόψουν ή να καθυστερήσουν την απόκτηση παιδιών, αλλά δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη.