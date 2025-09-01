Οι αμβλώσεις στην ατζέντα της Κομισιόν: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών ζητά ασφαλή πρόσβαση

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε τη Δευτέρα (1/9) αίτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καθιστά την άμβλωση πιο προσιτή, το οποίο έφερε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice».

Με τον τρόπο αυτό, το ζήτημα των αμβλώσεων μπαίνει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αίτημα καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα εγγυάται την ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης.

Η συντονίστρια αυτής της πρωτοβουλίας, Nika Kovač, υπενθυμίζει την κατάσταση πολλών γυναικών στην Ευρώπη. «Στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και προσιτή άμβλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να πεθαίνουν λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στην άμβλωση», εξηγεί. «Γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν η άμβλωση απαγορευτεί, οι γυναίκες θα βρουν πάντα έναν τρόπο να την κάνουν. Και συχνά είναι επικίνδυνο», προσθέτει η Nika Kovač.

Τα μέλη αυτής της πρωτοβουλίας τόνισαν επίσης τη σημασία της αναφοράς στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο.

Σημαντικές διαφορές ανά χώρα

Αυτή η πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τα χρονικά όρια και τους κανόνες για την άμβλωση. 25 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νομιμοποιήσει την οικειοθελή διακοπή της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, το χρονικό όριο για την άμβλωση κυμαίνεται από 10 εβδομάδες στην Πορτογαλία και την Κροατία έως 24 εβδομάδες στις Κάτω Χώρες.

Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών ορίζει ένα χρονικό περιθώριο 12 εβδομάδων για την άμβλωση. Η Πολωνία και η Μάλτα είναι τα δύο κράτη μέλη με πολύ περιοριστική νομοθεσία. Η Βαρσοβία επιτρέπει την άμβλωση σε περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας. Στη Μάλτα, η ζωή της μητέρας και η βιωσιμότητα του εμβρύου είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμβλωση.

Η Επιτροπή έχει προθεσμία μέχρι τον Μάρτιο για να αποφασίσει εάν θα δώσει συνέχεια στην αίτηση.