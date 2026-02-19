Αντώνης Καφετζόπουλος: «Ζήτησα βοήθεια από ψυχίατρο όταν πια δεν ήθελα να βλέπω κόσμο»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος ήταν καλεσμένος στο «Νωρίς νωρίς» και μίλησε για το πόσο απαισιόδοξος είναι για το μέλλον της ανθρωπότητας, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάθλιψη από την οποία έπασχε λέγοντας πως δεν είναι ταμπού να λες δημόσια πως πας σε ψυχίατρο για να σε βοηθήσει να γίνεις καλά! «Είμαι απαισιόδοξος. Είμαι τόσο απαισιόδοξος που μπορώ να το λέω γελώντας και χαμογελώντας, για να μην τρομάζω τον κόσμο. Την αποδίδω στο ότι δεν έχει μέλλον αυτή η ανθρωπότητα. Είμαστε ένα είδος πολύ περίπλοκου ζώου, θηλαστικού, το οποίο μέσα στην εξέλιξή του ανέπτυξε και αυτό που λέμε αυτοσυνείδηση, δηλαδή, έχει την ικανότητα να σκέφτεται τον εαυτό του, τους άλλους, το μέλλον, να αναζητά το νόημα της ύπαρξης, πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν πολύ βλαβερά και πηγές δυστυχίας.

Ο σκύλος μου δεν αναζητάει το νόημα της ύπαρξής του. Είναι πολύ ευτυχισμένος όταν το κρεβατάκι του είναι μαλακό, στεγνό και μυρίζει ωραία, κοιμάται με τις ώρες, τρώει, χαίρεται όταν βλέπει τους κοντινούς του ανθρώπους και δεν αναρωτιέται αν πεθάνει, πότε θα πεθάνει και ποιο το νόημα της ύπαρξής του πάνω στη γη!

Είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον, ναι, γιατί τα έχουμε παρατήσει όλα στην τύχη. Τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους ασχολούμαστε με τα γεωπολιτικά και έχουμε παρατήσει κάτι που είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την ανθρωπότητα, που είναι να εξαφανιστούμε απ’ την κλιματική αλλαγή, απ’ την έλλειψη βιοποικιλότητας, από διάφορα τέτοια πολύ… βαρετά πράγματα που οι επιστήμονες τα λένε εδώ και 50-60 χρόνια».

«Είναι ένα περίπλοκο πράγμα η κατάθλιψη»

«Κατάλαβα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια από ειδικούς, ψυχίατρο όχι κάποιον γκουρού, όταν είχα ήδη αποτραβηχτεί και δεν ήθελα να έχω επαφές, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο. Είναι ένα περίπλοκο πράγμα η κατάθλιψη. Υπάρχουν πολλών ειδών καταθλίψεις, σχεδόν όσα είναι και οι εκατομμύρια καταθλιπτικοί άνθρωποι παγκοσμίως, μπορεί να είναι και 1 δισεκατομμύριο.

Είχα αποτραβηχτεί και μετά κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Ο λόγος που το είπα δημόσια είναι γιατί υπάρχει ένα ταμπού με τους ψυχίατρους, ότι άμα πας στον ψυχίατρο μπορεί να σε περάσουν για σαλεμένο. Είναι καλό πράγμα να πηγαίνει κανείς στον γιατρό του σε κάθε περίπτωση».