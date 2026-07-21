Αντώνης Κανάκης: έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης- Κινείται νομικά

Ο Αντώνης Κανάκης, μέσα από ανάρτηση του στο Facebook ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους, πως έχει πέσει θύμα απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησε το κοινό του πως τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί ένα παραποιημένο βίντεο που τον δείχνει να... διαφημίζει ένα καζίνο. Ενώ συνέχισε, λέγοντας πως το θέμα θα αντιμετωπιστεί σε νομικό επίπεδο.

Ο Αντώνης Κανάκης έγραψε χαρακτριστικά:

«Αγαπητοί φίλοι καλή εβδομάδα! Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο (αφού είναι μάλλον αυτονόητο), αλλά για τυπικούς λόγους θα ήθελα να ενημερώσω ότι μία διαφήμιση που κυκλοφορεί στο FB στην οποία εμφανίζομαι να διαφημίζω ένα καζίνο, είναι AI απάτη. Φυσικά θα αντιμετωπιστεί σε νομικό επίπεδο όπως πρέπει, αν και στον κωμικό αυτόν νέο κόσμο που ζούμε, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα.»

Δείτε την ανάρτηση του παρουσιαστή: